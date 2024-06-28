AİLE DESTEK ÖDEMELERİ BİTTİ Mİ, DEVAM EDECEK Mİ? Aile Destek ödemeleri bu ay bitecek mi, uzatılacak mı?

"Aile Destek ödemeleri bu ay bitecek mi, uzatılacak mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 12 ay olarak planlanan ödemeler, geçtiğimiz sene bir kez daha uzatılmış ve her ay düzenli olarak Aile ve Sosyal Hizmetleri Bakanlığı tarafından hak sahiplerine ödenmişti. 12 aylık ödeme döneminin sonuna gelinmesiyle birlikte Aile Destek Paketi ödemeleri uzatılacak mı merak ediliyor.

1 / 6 "2024 Temmuz Aile Destek Programı yardımı bu ay ödenecek mi, ne zaman son, uzatılacak mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Her ay düzenli olarak ihtiyaç sahibi ailelere ödemesi yapılan Aile Destek Paketi için son ödeme tarihi gündemde. 4 farklı gelir aralığı için yapılan ödemeler her ayın 15'i itibarıyla hesaplara yatırılıyor. 12 aylık ödeme döneminin sonuna gelinmesiyle birlikte Aile Destek Paketi ödemeleri uzatılacak mı merak ediliyor.

2 / 6 TEMMUZ AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN YATACAK? Aile destek ödemeleri her ayın 15'inden itibaren hesaplara geçiyor. Temmuz ödemesinin de bu tarihten sonra hesaplar geçmesi bekleniyor.

3 / 6 AİLE DESTEK ÖDEMELERİ İÇİN SON TARİH NE ZAMAN? 850 ile 1250-TL arasında değişen tutarlarda olmak üzere en fazla 12 ay süreyle Aile Destek Programı ödemesi gerçekleştirilecek.

4 / 6 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2024 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayında gerçekleştirilerek söz konusu destek programı sona erecek.

5 / 6 AİLE DESTEK ÖDEMELERİ UZATILDI MI? Herhangi bir uzatma kararı gelmemesi halinde aile destek programı kapsamındaki ödemelerin son kez 2024 temmuz ayında yapılması planlanıyor.