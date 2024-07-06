"Aile destek yardımı uzatıldı mı, devam edecek mi 2024?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Aile Destek Programı süresi, ödemeden faydalananların gündeminde. Hane içi gelir durumuna göre farklılık gösteren aile destek ödemesi için iki kez süre uzatılmıştı. Peki Aile destek yardımı uzatıldı mı, devam edecek mi 2024? Aile destek programı Temmuz ödemesi ne zaman, bitti mi?
"Aile destek yardımı uzatıldı mı, devam edecek mi 2024? Aile destek programı Temmuz ödemesi ne zaman, bitti mi?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Dar gelirli hanelere verilen bu ödemelerin ne zaman hesaplara yatırılacağı gündemdeki yerini aldı. Aile Destek Programı kapsamında hak sahiplerine ödenen yardım süresi iki defa uzatılmıştı. Aile destek ödemlerinin tekrar uzatılıp uzatılmayacağı merak ediliyor. Peki Aile destek yardımı uzatıldı mı, devam edecek mi 2024? Aile destek programı Temmuz ödemesi ne zaman, bitti mi?
AİLE DESTEK PROGRAMI BİTTİ Mİ?
Aile Destek Yardımı son ödeme tarihi belli oldu. Buna göre 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2024 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayında gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecek.
AİLE DESTEK TEMMUZ ÖDEMESİ NE ZAMAN YATACAK?
Aile destek ödemesi her ayın 15'inden itibaren hesaplara geçiyor. Geçtiğimiz ay bayram dolayısıyla erken ödenmişti.
Yardım ödemeleri e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor. e-Devlet sistemi üzerinden, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı" "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" ekranına T.C kimlik numarası ile giriş yapılması gerekiyor.
AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR, KAÇ TL?
Aile Destek Programı kapsamındaki geçerli başvurular, hanenin sosyoekonomik profilinin ve gelir seviyesinin belirlenmesi için ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına iletilecek olup bu hanelerden 3294 sayılı Kanun kapsamında olduğu tespit edilenler, bu tespiti takip eden ödeme dönemi itibarıyla söz konu destek programından yararlanabilecektir.
450 TL ve altı - 1.250 TL
450 TL üzeri/ 911,15 TL ve altı- 1.100 TL
911,15 TL üzeri/ 1372,30 TL ve altı- 950 TL
1372,30 TL üzeri/ 2.835,60 TL'den az- 850 TL
AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NASIL SORGULANIR?
Her ay yapılan aile destek ödemelerinin hesaplara geçip geçmediği e-Devlet üzerinden kolayca öğrenilebiliyor.
Bunun için e-Devlet sistemi üzerinden, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı" "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" ekranına T.C kimlik numarası ile giriş yapılması gerekiyor.