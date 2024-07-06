"Aile destek yardımı uzatıldı mı, devam edecek mi 2024? Aile destek programı Temmuz ödemesi ne zaman, bitti mi?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Dar gelirli hanelere verilen bu ödemelerin ne zaman hesaplara yatırılacağı gündemdeki yerini aldı. Aile Destek Programı kapsamında hak sahiplerine ödenen yardım süresi iki defa uzatılmıştı. Aile destek ödemlerinin tekrar uzatılıp uzatılmayacağı merak ediliyor. Peki Aile destek yardımı uzatıldı mı, devam edecek mi 2024? Aile destek programı Temmuz ödemesi ne zaman, bitti mi?