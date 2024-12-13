Akaryakıt fiyatları küresel piyasalardaki gelişmelere, döviz kurları ve brent petrol fiyatlarına bağlı olarak sık sık değişiklik görülüyor. Bu dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor. Akaryakıt ürünlerinden benzine 98 kuruş zam gelmesi bekleniyor. İşte 13 Aralık 2024 Cuma günü itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da güncel benzin, motorin (mazot) ve otogaz (LPG) fiyatları...
Benzin ve motorin güncel fiyatları indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösterirken vatandaşlar benzin, motorin, LPG güncel fiyatları ne kadar sorusunu araştırıyor. Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Araç sahipleri güncel akaryakıt fiyatlarını merak ediyor. Hem petrol fiyatlarında hem de döviz kurlarındaki hareketlenme sonrası akaryakıt fiyatlarında tabelayı bir kez daha değiştirdi.
Peki benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL?İşte İstanbul, Ankara ve İzmir benzin, motorin ve LPG fiyatlarında son durum!
Benzine ve motorine zam ya da indirim var mı?
Küresel piyasaların iniş çıkışları, döviz kurlarındaki oynamalar ve elbette ki petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, benzine ve motorine zam veya indirim haberlerini tetikliyor. Yarından geçerli olmak üzere benzin grubunda 98 kuruş zam bekleniyor. Motorine ve LPG'ye zam ya indiri beklenmiyor. Peki 13 Aralık 2024 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin ve motorin litre fiyatı kaç para?
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
Benzin fiyatı: 42.12 TL
Motorin litre fiyatı: 43.30 TL
LPG litre fiyatı: 26.03 TL
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları
Benzin fiyatı: 42.01 TL
Motorin litre fiyatı: 43.24 TL
LPG litre fiyatı: 25.49 TL
Ankara güncel akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 42.54 TL
Motorin litre fiyatı: 43,87 TL
LPG litre fiyatı: 26.04 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 43,04 TL
Motorin litre fiyatı: 44,39 TL
LPG litre fiyatı: 25.94 TL
Akaryakıt fiyatları nasıl neye göre hesaplanıyor?
Türkiye'de akaryakıt fiyatları, uluslararası petrol piyasalarındaki fiyatlar ve döviz kuruna göre belirleniyor. Brent petrol fiyatlarındaki değişimler ve döviz kurundaki hareketlilik, akaryakıt maliyetlerini doğrudan etkiliyor. Özel akaryakıt şirketlerinin kendi maliyetlerine göre belirlediği fiyatlar, şehirlere ve hatta semtlere göre farklılık gösterebiliyor.
Akaryakıt fiyatlarına etki eden faktörler
Brent petrol fiyatları: Küresel piyasalardaki arz-talep dengesi, petrol fiyatlarını etkileyen en önemli faktörlerden biri.
Döviz kurları: Petrol ithalatı dövizle yapıldığından, döviz kurundaki değişim fiyatlara doğrudan yansıyor.
Vergiler ve dağıtım maliyetleri: Akaryakıt fiyatlarının önemli bir kısmını vergiler oluşturuyor. Ayrıca dağıtım ve işletme maliyetleri de ekleniyor.