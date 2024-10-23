Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar, benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Brent petrol fiyatları, İsrail'in İran'ın petrol tesislerini vuracağı iddiasıyla yeniden hareketlendi. Petrol fiyatlarındaki hareketlilik motorin ve benzin litre fiyatlarına indirim ya da zam olarak yansımakta. Akaryakıta çifte indirim geldi. Gelen indirim pompa satış fiyatlarına yansıdı. Peki 23 Ekim 2024 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para?
Benzin ve motorin güncel fiyatları indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösterirken vatandaşlar benzin, motorin, LPG güncel fiyatları ne kadar sorusunu araştırıyor. Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Araç sahipleri güncel akaryakıt fiyatlarını merak ediyor. Hem petrol fiyatlarında hem de döviz kurlarındaki hareketlenme sonrası akaryakıt fiyatlarında tabelayı bir kez daha değiştirdi. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir için benzin, motorin ve LPG fiyatlarında son durum!
Benzine ve motorine zam ya da indirim var mı?
Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma, benzin ve motorin fiyatlarında da indirim ve zam haberlerini beraberinde getiriyor. Küresel piyasalardaki dalgalanma ve Orta Doğudaki gerginlik akaryakıt fiyatlarını etkiledi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin litre fiyatı için 1,87 TL indirim uygulandı. Aynı şekilde motorin (mazot) fiyatlarına da 1,65 TL indirim yapıldı. Peki 20 Ekim 2024 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? İşte güncel akaryakıt fiyatları:
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
Benzin fiyatı: 42.86 TL
Motorin litre fiyatı: 41.91 TL
LPG litre fiyatı: 25.14 TL
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları
Benzin fiyatı: 42.74 TL
Motorin litre fiyatı: 41.84 TL
LPG litre fiyatı: 24.59 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 43.26 TL
Motorin litre fiyatı: 42.44 TL
LPG litre fiyatı: 25.15 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 43.71 TL
Motorin litre fiyatı: 42.94TL TL
LPG litre fiyatı: 25.04 TL
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.