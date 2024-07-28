ALES sınavı 28 Temmuz Pazar günü yapılacak. ALES/2 saat kaçta başlayıp saat kaçta bitecek? sorusuna da cevap verelim. 10.15'te başlayan sınav 12:45’te bitecek. Adaylara sınavda 50 sayısal, 50 sözel sorusu sorulacak. 2024 ALES/2sınav sonuçları 16 Ağustos'ta açıklanacak. Peki ALES sınav sonuçları kaç yıl geçerli olacak?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/2), 28 Temmuz Pazar günü yapılacak. Sınavda sayısal ve sözel testler uygulanacaktır. Sınav, saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) olacaktır. Peki ALES 2 sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM ALES sonuç ekranı.
ALES Sınavı, 81 il merkezi ile Lefkoşa (sadece ALES/1 Sınavı) ve Kırgızistan-Bişkek’te (sadece ALES/1 Sınavı) yapılacaktır. Bişkek’te sınav Türkiye saati ile 10.15’te başlayacaktır.
ALES saat kaçta bitiyor, kaç dakika?
ALES sınavında adaylara 150 dakika süre verilecek. ALES saat 10:15’te başlayacak, 12:45’te bitecek. Adaylara sınavda 50 sayısal, 50 sözel sorusu sorulacak.
ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınav sonuçları 16 Ağustos'ta açıklanacak ve bu tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.
ALES SONUÇLARI KAÇ YIL GEÇERLİ OLACAK?
ALES sınavın sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerlidir.
ALES NEDİR?
ALES, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın kısaltmasıdır. Üniversitelerin lisansüstü programlarına (yüksek lisans ve doktora) yerleşmek isteyen adayların bilimsel bilgi ve becerilerini ölçmek amacıyla yapılan bir sınavdır.