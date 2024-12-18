ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı), akademik kariyer hedefi olanların katılımı ve yılda üç kez düzenlenen önemli bir sınavdır. Başvurular, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan tarihlerde yapılıyor. Sınav, lisansüstü eğitim, akademik kadro başvuruları ve çeşitli burs programlarına başvurularda önemli bir kriter olarak kullanılır. Yayımlanan sınav ve başvuru takvimine göre ALES'in 2025 yılında düzenleneceği tarihler ve başvuru takvimi belli oldu. İşte, ALES 2025 başvuru ve sınav tarihleri.