Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/2), 157 bin 530 adayın katılımıyla 28 Temmuz Pazar günü tamamlandı. Şimdi gözler ALES sınav sonuçlarında. Peki ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES sınav sonucu nasıl öğrenilir? İşte ÖSYM 2024/2 akademik personel ve lisansüstü eğitimi giriş sınavı (ALES) sonuçları ekranı.
ALES/2 sonuçları için gözler geri sayım sürüyor. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/2), 28 Temmuz Pazar günü yapıldı. Bu yıl 81 ilde ikincisi yapılan ALES için 92 sınav merkezi, 464 bina ve 6 bin 42 salon kullanıldı. Peki ALES/2 sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM ALES sonuç tarihine ilişkin detaylar.
ALES/2 sonuçları ne zaman açıklanacak?
Saat 10.15'te başlayan sınavda adaylara sayısal ve sözel testlerden oluşan 100 soru için 150 dakika verildi.
ALES sınavında ek süre verilmesine uygun görülen adaylar 30 dakika ek sürelerini kullandı.
ALES/2 sonuçları 16 Ağustos'ta açıklanacak ve bu tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.
ÖSYM ALES sonuçları nereden nasıl öğrenilecek?
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.
ÖSYM ALES sonuçları sorgulama ekranı
ALES/2 SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI
Sınava başvuran adaylar, 28 Temmuz 2024 tarihinde saat 13.45'ten itibaren Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı’nın görüntüleme süreci 7 Ağustos 2024 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.