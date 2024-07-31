ALES/2 sonuçları için gözler geri sayım sürüyor. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/2), 28 Temmuz Pazar günü yapıldı. Bu yıl 81 ilde ikincisi yapılan ALES için 92 sınav merkezi, 464 bina ve 6 bin 42 salon kullanıldı. Peki ALES/2 sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM ALES sonuç tarihine ilişkin detaylar.