Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında oynanan Göztepe- Fenerbahçe karşılaşmasında Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'u iterek düşüren Fatih Özkan gözaltına alındı. Ali Koç, yaşanan olayda kendisini iten kişi ve ihmali bulunan tüm yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.
Göztepe - Fenerbahçe karşılaşmasının ikinci yarısında sahaya girip Fenerbahçe tribünlerine giden ardından dönüşte yere düşen Ali Koç’u Fatih Özkan isminde bir görevlinin ittiği ifade edildi.
Fenerbahçe, Süper Lig’in ikinci haftasında deplasmanda Göztepe ile 2-2 berabere kaldı. İkinci yarı başlamadan önce saha kenarına inerek tribündeki Fenerbahçeli taraftarların yanına giden Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a tribünlerden yabancı maddeler atıldı.
Koç'un deplasman tribününe alınmayan bazı Fenerbahçeli taraftarlar olduğu için tribüne gittiği öğrenildi. İkinci yarı başladıktan yaklaşık 5 dakika sonra deplasman tribününden ayrılan Koç, saha kenarında yürüdüğü sırada Fatih Özkan’dan aldığı darbeyle yere düştü. Daha sonra yerden kalkan Koç, protokol tribününe döndü. Müsabaka, bu sırada bir süre durdu.
KOÇ'UN SUÇ DUYURUSUNUN ARDINDAN FATİH ÖZKAN GÖZALTINA ALINDI
Ali Koç, Göztepe maçında yaşanan olayda kendisini iten kişi ve ihmali bulunan tüm yetkililer hakkında suç duyurusunda bulundu.
Bunun üzerine İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri, Koç'u saha kenarında yürüdüğü sırada iterek düşüren Fatih Özkan'ı gözaltına aldı. Özkan'ın emniyetteki işlemleri sürüyor. Yakasında akreditasyon kartı bulunan Özkan'ın Göztepe'de resmi bir yönetici olmadığı, sadece görevli olduğu ifade edildi.
Yaşanan olayların ardından Fenerbahçe Kulübü'nden sert bir açıklama geldi.
Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:
"Futbol Takımımızın ligin 2. haftasında Göztepe ile oynadığı müsabakanın devre arasında; hala stada alınmayan ve biber gazına maruz kalan taraftarlarımızın yaşadığı mağduriyetin çözümü için yöneticilerimiz dışarıda yetkililerle görüşmekteyken, Başkanımız Ali Y. Koç ve Genel Sekreterimiz Burak Kızılhan da taraftarlarımızın olduğu tribüne gitmiş ve yetkililerle görüşmüştür.
Devamında, taraftarımızın içeri girmesi ve olayların yatışmasıyla Başkanımız ve Genel Sekreterimiz yerlerine gitmekteyken, hiçbir sebep olmaksızın Göztepe akreditasyon kartına sahip bir futbol teröristi tarafından başkanımıza arkadan fiili saldırıda bulunulmuştur.
Yaşanan menfur saldırının ardından, yetkililerce ilgili kişinin spor şubede ifade vermek üzere alındığı belirtilmişse de şahsın maçın geri kalanını akreditasyon kartıyla takip etmeye devam ettiği, hakkında hiçbir işlem yapılmadığı öğrenilmiş, elini kolunu sallayarak ve kıyafetini değiştirmiş halde stadyumdan ayrıldığı da bir gazetecinin dikkati sayesinde kamuoyunun gözleri önüne serilmiştir.
Ülkemizde yıllardır uygulanmakta olan 6222 sayılı yasa gereği en ufak taşkınlıklarda ilgililer hakkında derhal işlem yapıldığı ve tedbir uygulandığı herkesin malumuyken, Göztepe akreditasyon kartlı bu şahsın ayrıcalığı kimden ve nereden gelmektedir?
"BU ŞAHSA BU CESARETİ KİMLER VERMEKTEDİR?"
Milyonların gözü önünde suç işlemekten çekinmeyen ve hakkında hiç bir işlem yapılmamış halde elini kolunu sallayarak stattan ayrılan bu şahsa bu cesareti kimler vermektedir?
"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK"
Başkanımız Ali Y. Koç tarafından futbol teröristi bu şahıs başta olmak üzere ihmali olan tüm yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunulmuş olup, süreç hassasiyetle takip edilecektir.
Ayrıca ilgili maçın öncesi, sırası ve sonrasında taraftarımıza yaşatılanlara dair de gereken tüm adımları atacağımızı kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.
Kamuoyuna duyurulur."