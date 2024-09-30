"Geçici bir fiyat düzeltmesi olur"





Dışarıdaki gelişmelerin iç piyasaya da yansıdığını belirten Yıldırımtürk, “Altın iç piyasada, dış piyasadan gelen ons fiyatına bağlı durumda. Dolayısıyla ons fiyatında bir geri çekilme olursa, iç piyasada da altın fiyatlarında gerileme olur. Fiyatlardaki gerileme altın fiyatı düşecektir anlamına gelmiyor. Geçici bir fiyat düzeltmesi olur” değerlendirmesinde bulundu.