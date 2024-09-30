Altının onsu 30 Eylül 2024 Pazartesi günü 2,658 dolardan işlem görürken gram altın 2.921,05 TL olarak güne başladı. Çeyrek altın 4.775,91 liradan Cumhuriyet altını ise 19.045,21 liradan işlem görüyor. Peki, 1 Ekim itibariyle altında nasıl değişimler olacak? Altın yükselecek mi, yoksa düşecek mi? İşte uzmanların analizine göre yeni ayda altının seyrine ilişkin ayrıntılar...
Altın fiyatları yeni haftanın ilk, Eylül ayının son gününe de hareketli başladı. Gram altın, çeyrek altın güncel fiyatı yakından takip edilirken, altın yatırımıyla ilgili "Gözünüzü kapayın alın" çıkışı dikkat çekti.
ALTIN NE KADAR OLDU?
Altın fiyatları, yeni haftada zirve takibini sürdürdü.
Ons altın, güne yüzde 0,2 düşüşle 2.653 dolardan başladı. Geçen hafta 2.685 dolar ile tarihi zirvesi görülmüştü.
Gram ve çeyrek fiyatları, ons altının performansına paralel seyretti.
Gram altın, haftanın ilk işlem gününde 2.919 Türk Lirası'ndan alıcı buldu. Çeyrek altın da 4.779 Türk Lirası seviyesinde el değişti.
ALTIN YÜKSELECEK Mİ?
Türkiye gazetesine konuşan ALB Yatırım Başekonomisti Doç. Dr. Filiz Eryılmaz ise yatırımcıların cuma günü ABD’de açıklanacak tarım dışı istihdam verisine odaklandığını belirterek, “Altında volatilite artabilir, aşırı alım bölgesine geldi, kısa vadede düzeltme yaşanabilir. Alım yapmayı düşünenler ‘kademeli’ olarak ilerlemeli” uyarısında bulundu.
Tarım dışı istihdam rakamlarının güçlü gelmesi ve işsizlik oranının da gerilemesi halinde, bunun altın fiyatlarını olumsuz etkileyeceğini belirten Eryılmaz, “Kâr satışlarını normal karşılamak lazım. 2600 dolar üzerinde ‘kalıcılık’ sağlandığı takdirde, orta ve uzun vadeli yükseliş trendi sürebilir” değerlendirmesinde bulundu.
"Ay sonu kontrat işlemleri altın fiyatını belirleyecek"
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk ise Deniz Bilgen’in hazırladığı "Kapalı Çarşı’nın Nabzı" programında altının seyri üzerinde etkili olabilecek gelişmeleri açıkladı.
Yıldırımtürk, uluslararası piyasalarda ay sonu kontrat işlemlerinin dış piyasada altın fiyatlarını geri çekebileceğine dikkati çekerek, “Lübnan’la İsrail arasında ateşkes için çalışma yapılıyor. İsrail’in Filistin ve Lübnan’la yapacağı ateşkes, altın fiyatlarını etkileyecektir. FED Başkanı Jerome Powell ve ABD Hazine Bakanı Janet Yellen’in yapacağı durum değerlendirmesi de Amerika’daki faiz indirimleri konusunda önemli ipuçları içerecek. Ayrıca Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde’ın konuşması da altının ekim ayının ilk haftasında seyrini belirleyecek önemli faktörler arasında yer alacak.” ifadelerini kullandı.
"Geçici bir fiyat düzeltmesi olur"
Dışarıdaki gelişmelerin iç piyasaya da yansıdığını belirten Yıldırımtürk, “Altın iç piyasada, dış piyasadan gelen ons fiyatına bağlı durumda. Dolayısıyla ons fiyatında bir geri çekilme olursa, iç piyasada da altın fiyatlarında gerileme olur. Fiyatlardaki gerileme altın fiyatı düşecektir anlamına gelmiyor. Geçici bir fiyat düzeltmesi olur” değerlendirmesinde bulundu.
Bu hafta gözler ABD istihdam verilerinde olacak. İstihdam verilerinin Fed'in jumbo faiz indirimi yapıp yapmayacağına konusunda belirleyici olması bekleniyor.
Ayrıca Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı konuşma da dahil olmak üzere banka yetkililerinin açıklamaları yakından izlenecek.