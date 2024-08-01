FED'e kadar yeniden 2 bin 580, 2 bin 680 aralığını takip edeceğiz. Sene sonunda 3 bin-3 bin 500 aralığındaki beklentimiz sürdüğü için elimizdeki varlıklara sahip çıkacağız. Düşüşler yaşandıkça da buna ilave yapmak için de fırsat kollamayı sürdüreceğiz. Yaşanan bu düşüşler kalıcı değil, teknik düzeltmelerdir. Söz konusu bu düşüşler teknik satışlar kalıcı değildir."

Emtia tarafında oyalanmanın, dolar karşısındaki varlıkların oyalanmasının 1-2 hafta kadar devam edeceğini söyledim Benim yine aynı düşüncem geçerli. FED'e kadar bu piyasaları oyalayacaklar diye tahmin ediyorum."