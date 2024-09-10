Altın fiyatları, küresel ekonomik gelişmeler, jeopolitik riskler ve döviz kuru hareketleri gibi birçok faktöre bağlı olarak sürekli olarak değişmektedir. Bugün altın fiyatları merakla takip ediliyor. Gram altın fiyatı ve çeyrek altın fiyatı, yatırımcıların yakından izlediği veriler arasında yer alıyor. Anlık altın fiyatları grafik üzerinden de incelenerek piyasalardaki hareketlilik canlı takip edilebiliyor. Altın fiyatları canlı takip hizmeti sayesinde, yatırımcılar anlık değişimleri kaçırmadan en doğru yatırımları yapabiliyor. Güncel altın fiyatları 18 Eylül'de açıklanacak olan Fed faiz kararına odaklandı. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte 10 Eylül 2024 Salı ons, tam, yarım, cumhuriyet altın fiyatıları son durum…
Anlık olarak takip edilen gram altın fiyatları, yatırımcılar ve altın alıcıları için büyük önem taşımaktadır. Özellikle çeyrek altın gibi küçük yatırımların tercih edildiği günümüzde, güncel altın fiyatları da sürekli olarak mercek altındadır. Canlı altın fiyatları sayesinde altın piyasasındaki dalgalanmaları yakından izleyebilir, doğru yatırım kararları alabilirsiniz. Bu yüzden gram, çeyrek ve diğer altın türlerine yönelik fiyat değişikliklerini anlık olarak takip etmek, kazançlı bir yatırım stratejisi geliştirmenizde yardımcı olacaktır.
Kapalıçarşı altın fiyatlarındaki en son durumu; gram altın ne kadar oldu, gram altın kaç TL, çeyrek kaltın ne kadar? gibi merak ettiğiniz tüm detayları sayfamızdan güncel olarak takip edebilirsiniz. İşte güncel fiyatları.
GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Gram altın alış fiyatı 2.744,42 TL
Gram altın satış fiyatı 2.744,77 TL
ÇEYREK ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Çeyrek altın alış fiyatı 4.523,00 TL
Çeyrek altın satış fiyatı 4.597,00 TL
CUMHURİYET ALTINI BUGÜN NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış fiyatı 18.118,00 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı 18.314,00 TL
YARIM ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Yarım altın alış fiyatı 9.073,00 TL
Yarım altın satış fiyatı 9.185,00 TL
22 AYAR BİLEZİK GRAMI BUGÜN NE KADAR?
22 ayar bilezik gram fiyatı alış 2.546,37 TL
22 ayar bilezik gram fiyatı satış 2.568,56 TL
ATA ALTIN BUGÜN NE KADAR?
ATA altın alış fiyatı 18.409,82 TL
ATA Altın satış fiyatı 18.878,77 TL
TAM ALTIN NE KADAR?
Tam atın alış fiyatı 17.851,95 TL
Tam altın satış fiyatı 18.208,51 TL
ALTIN FİYATLARI YÜKSELİR Mİ DÜŞER Mİ?
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, ons altın ve gram altın cephesindeki fiyat gelişmelerine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Para piyasaları uzmanı İslam Memiş, ABD enflasyonunun açıklanması sonrası altın fiyatlarına ilişkin önemli tahminlerde bulundu. Memiş, "2 bin 512 dolar seviyesinden haftayı tamamladı. Ancak kar satışlarına karşı dikkat edin. 2 bin 518 doları test etmişti. 50 dolarlık kar satışı bekliyorum. Yani, 2 bin 468 dolar seviyesine kadar gerilemesini." dedi. Memiş, eylül ayında gram altının 2 bin 830 liranın üstünü test etmesini bekliyor.
Finans uzmanı Memiş, gram altın için 3 bin 500 TL'yi işaret ederek tarih verdi. Yatırımcıların merak ettiği değerlendirmeler şöyle.
Ons altın 2 bin 457 dolar seviyesinde. Enflasyon verisi açıklandıktan sonra geriledi. Ons altın tarafında 2 bin 380-2 bin 480 dolar aralığını takip etmeyi sürdüreceğiz. Ortadoğu'da gerilim artarsa 2 bin 520 - 2 bin 540 dolar seviyeleri var yukarda.
Biraz da Fed'e odaklandık. Düşüşleri alım fırsatı olarak görmeyi sürdüreceğiz. 2 bin 600 devamında 3 bin dolar seviyesiyle ilgili beklentimde değişiklik yok.
Gram altın fiyatı bu hafta serbest piyasalarda 2 bin 705 lira seviyesini 2 kez test etti. Ağustos beklentimiz 2 bin 730 lira seviyesiydi. Tekrar ons altını takip etmeyi sürdüreceğiz."
Memiş, ABD Merkez Bankası’nın (FED) faiz kararlarının öncesinde ons altının mevcut seviyelerde kalacağını öngörüyor. Ancak, Ekim ayının son haftası veya Kasım ayının ilk haftasında ons altının 2.600 dolara kadar yükselebileceği tahmininde bulundu. Bu durum, yatırımcıların FED kararlarını yakından takip etmeleri gerektiğini gösteriyor.
BLG Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Belgin Maviş ise şu ifadeleri kullandı: "Altında Fed’in faiz indirimi sinyaliyle biraz daha toparlanma görebiliriz. Küresel riskler, savaş riski gibi unsurlar gündemde olduğu sürece altın önemli olacaktır. Kıymetli madenlere yönelişi görme ihtimalimiz yüksek. Altında yukarı hareketler bekliyorum. Ons altının 2500 doların üzerinde tutunması 2650 dolar seviyesine doğru fiyatlamayı kısa vadede bize gösterebilir.
Türk yatırımcısı altını seviyor. Gram altına teknik anlamda baktığımızda 2750-2850 lira seviyeleri bir hedeftir. Bence gram altında yıl sonunda 3 bin lira seviyesine yakın bir noktayı görebiliriz."
Altın Yatırımı Yaparken Dikkat Edilmesi Gerekenler
Altın yatırımı yapmayı düşünenler için bazı ipuçları:
Piyasaları Takip Edin: Günlük altın fiyatlarını ve ekonomik gelişmeleri yakından izleyin.
Uzun Vadeli Düşünün: Altın genellikle uzun vadeli bir yatırım aracı olarak değerlendirilmektedir.
Farklı Yatırım Araçlarını Değerlendirin: Yalnızca fiziksel altın değil, altın fonları ve altın hesapları gibi farklı yatırım araçlarını da göz önünde bulundurun.