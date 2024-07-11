ALTIN FİYATLARI YÜKSELİR Mİ DÜŞER Mİ?

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, ons altın ve gram altın cephesindeki fiyat gelişmelerine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, "Şimdi sıra geldi ABD enflasyon verilerine. yarın ve Cuma günü açıklanacak enflasyon verisi sonrasında sert dalgalanmalara neden olabilir. Aşağı ya da yukarı yönlü sert kırılma kaçınılmazdır. Hangi yöne kırılacağı net olarak belli değil. Piyasa o kadar sıkıştı ki, gergin bekleyiş devam ediyor. Dar bant aralığına sıkıştı ve yarını bekliyor. Çünkü piyasa merkez bankalarının kontrolünde. Serbest piyasa fiyatlaması yok. Oyalamaya devam edecekler. Bu ortamda kısa vadeli pozisyon almak yürek ister! Perşembe günü dananın kuyruğu kopacak! Ona göre tedbir alırsınız.” ifadelerini kullandı.







