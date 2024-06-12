Bugün altın fiyatları merak edenler için güncel fiyatları derledik. Altın piyasasındaki dalgalanmalar ve ekonomik gelişmeler, yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. Geçen haftadan itibaren düşüş eğiliminde olan güncel altın fiyatlarında dalgalı seyir devam ediyor. Altın fiyatlar bugün açıklanacak olan haziran ayı FED faiz kararına odaklandı. Peki, çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün kaç TL? Altın alınmalı mı satılmalı mı, altın fiyatı düşecek mi yükselecek mi? İşte, 12 Haziran 2024 altın fiyatları alış-satış rakamları son durum...
Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Bugün altın fiyatları, yatırımcıların ve ekonomi takipçilerinin yakından ilgilendiği bir konu olmaya devam ediyor. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatlarındaki değişimleri takip ederek, yatırım stratejinizi belirleyebilirsiniz. Peki Altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek, tam altın fiyatı kaç lira? Altın bundan sonra düşer mi, çıkar mı? İşte çeyrek altın ve gram altın fiyatları son durum bilgileri.
GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış fiyatı 2.407,49 TL
Gram altın satış fiyatı 2.407,88 TL
ÇEYREK ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Çeyrek altın alış fiyatı 3.920,00 TL
Çeyrek altın satış fiyatı 3.968,00 TL
CUMHURİYET ALTINI BUGÜN NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış fiyatı 15.609,00 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı 15.811,00 TL
YARIM ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Yarım altın alış fiyatı 7.866,00 TL
Yarım altın satış fiyatı 7.930,00 TL
22 AYAR BİLEZİK GRAMI BUGÜN NE KADAR?
22 ayar bilezik gram fiyatı alış 2.197,21 TL
22 ayar bilezik gram fiyatı satış 2.212,39 TL
ATA ALTIN BUGÜN NE KADAR?
ATA altın alış fiyatı 15.981,60 TL
ATA Altın satış fiyatı 16.380,68 TL
TAM ALTIN NE KADAR?
Tam atın alış fiyatı 15.501,45 TL
Tam altın satış fiyatı 15.803,34 TL
ALTIN FİYATLARI YÜKSELİR Mİ DÜŞER Mİ?
Altın fiyatları için alım fırsatında 2 tarih veren Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, ons altın ve gram altın cephesindeki fiyat gelişmelerine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın piyasasındaki hareketliliği değerlendirdi.
Altın ve Para Piyasaları uzmanı İslam Memiş, altındaki bu düşüşe dikkat çekerek yatırımcıları uyardı. Memiş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
“Altın ve gümüş ons ve gram tarafında son güzelliklerini yapıyor. İki haftadır belirttiğim gibi bayrama kadar işinizi görüp tatile öyle çıkın.
Bu sessizliğin arkası tufan. İki haftadır beklediğimiz seviyeler ons gümüş 29,50 $ (gerçekleşti, ikinci kez beklerim), ons altın 2.280 $ (az kaldı).
Gramları takip edenler onsları takip etmeli. 2.280 $ bekleyenler hazır olsun.”
Memiş’in bu uyarıları, yatırımcıların altın piyasasındaki dalgalanmalara karşı dikkatli olmaları gerektiğini bir kez daha gözler önüne seriyor.
Altın Yatırımı Yaparken Dikkat Edilmesi Gerekenler
Altın yatırımı yapmayı düşünenler için bazı ipuçları:
Piyasaları Takip Edin: Günlük altın fiyatlarını ve ekonomik gelişmeleri yakından izleyin.
Uzun Vadeli Düşünün: Altın genellikle uzun vadeli bir yatırım aracı olarak değerlendirilmektedir.
Farklı Yatırım Araçlarını Değerlendirin: Yalnızca fiziksel altın değil, altın fonları ve altın hesapları gibi farklı yatırım araçlarını da göz önünde bulundurun.