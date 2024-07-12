Önceden 2.350 - 2.400 dolardı bant aralığı. Şimdi 2.400-2.450 dolar aralığı oldu. Yarın haftalık kapanışta ve ÜFE verisinden sonra ons altın 2.400 dolar seviyesinin üzerinde haftalık kapanış yaparsa; artık resmi olarak diyeceğiz ki 'Bizim takip edeceğimiz bant aralığı 2.400 dolar aralığı', peki altın fiyatları neden bu kadar yükseldi?

'Faiz indirimi = altın ve gümüş fiyatlarının yükselişi' anlamına geliyor. O yüzden bu coşkuyu piyasalar bugünkü enflasyon verisinden sonra yavaş yavaş satın almaya başladılar.



