Altın fiyatları haftanın üçüncü gününde hareketlendi. Kapalıçarşı altın fiyatları anlık grafiği değişebiliyor. Fed Başkanı Powell'ın faiz indirimine başlanacağına ilişkin açıklamaları piyasalarda hareketlilik oluşturdu. Anlık ve canlı altın piyasasında yön belirlemede büyük etkene sahip ABD'de enflasyon verilerine açıklandı. ABD'de haziranda aylık enflasyon yüzde 0.1, yıllık enflasyon ise yüzde 3 ile beklentilerin altında geldi. Bu veriler sonrası altın fiyatları çıldırdı. Anlık altın fiyatlarını takip eden yatırımcı, güncel altın fiyatı bugün ne kadar? Altın yükseldi mi? sorularına cevap arıyor. Peki, çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün kaç TL? Altın alınmalı mı satılmalı mı, altın fiyatı düşecek mi yükselecek mi? İşte, 12 Temmuz 2024 altın fiyatları alış-satış rakamları son durum...
Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Bugün altın fiyatları, yatırımcıların ve ekonomi takipçilerinin yakından ilgilendiği bir konu olmaya devam ediyor. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatlarındaki değişimleri takip ederek, yatırım stratejinizi belirleyebilirsiniz. anlık ve canlı altın piyasası verileri üzerinden yatırımcılar güncel çeyrek, gram, cumhuriyet, yarım, ata altın fiyatlarını takip ediyor. Peki altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek, tam altın fiyatı kaç lira? Altın bundan sonra düşer mi, çıkar mı? İşte son dakika altın fiyatları...
GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış fiyatı 2.555,22 TL
Gram altın satış fiyatı 2.555,66 TL
ÇEYREK ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Çeyrek altın alış fiyatı 4.126,00 TL
Çeyrek altın satış fiyatı 4.201,00 TL
CUMHURİYET ALTINI BUGÜN NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış fiyatı 16.527,00 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı 16.735,00 TL
YARIM ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Yarım altın alış fiyatı 8.276,00 TL
Yarım altın satış fiyatı 8.393,00 TL
22 AYAR BİLEZİK GRAMI BUGÜN NE KADAR?
22 ayar bilezik gram fiyatı alış 2.314,38 TL
22 ayar bilezik gram fiyatı satış 2.340,02 TL
ATA ALTIN BUGÜN NE KADAR?
ATA altın alış fiyatı 16.798,09 TL
ATA Altın satış fiyatı 17.221,69 TL
TAM ALTIN NE KADAR?
Tam atın alış fiyatı 16.289,06 TL
Tam altın satış fiyatı 16.610,27 TL
ALTIN FİYATLARI YÜKSELİR Mİ DÜŞER Mİ?
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, ons altın ve gram altın cephesindeki fiyat gelişmelerine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.
İslam Memiş, gram altınla ilgili dikkat çeken bir tahminde bulundu. Alım yapılması gereken zamanı belirterek 3500 TL'yi işaret etti.
Memiş, "Temmuz gelmeden bu işi bitirin uyarılarım vardı. Her ay yeni bir rekor kırarak yoluna devam eden altın piyasasıyla karşı karşıya kalmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Memiş, gram altının 3500 TL olacağı tarihi şöyle duyurdu; ""Şu anda ons altın 2.417 dolar seviyesinde. Veri açıklanmadan önce 2.380 dolar seviyesindeydi. Burada yaklaşık 40 dolarlık bir yükseliş gördük. Artık 2.400 dolar seviyesinin üzerine yerleşmek isteyen bir ons altın var. Bundan sonraki bant aralığımız 2.400 - 2.450 dolar seviyesi olacak. Ancak yarın da ÜFE verisi var ABD'de. Dolayısıyla yarın da önemli. Beklentimiz pozitif. yine 2.600 dolar devamında 3.000 seviyesini beklemeyi sürdürüyoruz. Ancak yarın ÜFE verisini gördükten sonra daha sağlıklı bir yorum yapabileceğiz. Bugün ve yarınki dalgalanmalara oldukça dikkat etmeniz lazım. Bant aralığımız değişti.
Önceden 2.350 - 2.400 dolardı bant aralığı. Şimdi 2.400-2.450 dolar aralığı oldu. Yarın haftalık kapanışta ve ÜFE verisinden sonra ons altın 2.400 dolar seviyesinin üzerinde haftalık kapanış yaparsa; artık resmi olarak diyeceğiz ki 'Bizim takip edeceğimiz bant aralığı 2.400 dolar aralığı', peki altın fiyatları neden bu kadar yükseldi?
'Faiz indirimi = altın ve gümüş fiyatlarının yükselişi' anlamına geliyor. O yüzden bu coşkuyu piyasalar bugünkü enflasyon verisinden sonra yavaş yavaş satın almaya başladılar.
Gram altın tarafında yine yıl sonuyla alakalı beklentimiz pozitif yönde devam ediyor. Yine 3.000 - 3.500 TL aralığını yıl sonuna kadar beklemeyi sürdüreceğiz..."
Temmuz ayında her gün altın fiyatlarında yeni rekorlar görmeye başlanacağını belirten uzman isim "Tekrar ağustos ayında 2.700'lü 2.800'lü, 2.900'lü rakamlar derken 3.000'i kırdıktan sonra 'Hamdolsun bu yıl öngörümüz gerçekleşti' diyebileceğiz" ifadelerini kullandı.
İslam Memiş resmi X hesabından yaptığı açıklama da, “Sarrafiye grubu altınlar da yıl sonu beklentim şu şekildedir:” diyerek beklentilerini tek tek sıraladı. İslam Memiş yaptığı paylaşım ile yıl sonu beklentilerini;
Çeyrek altın için 5.000 TL
Yarım altın için 10.000 TL
Tam altın için 20.000 TL
Cumhuriyet altını için 20.500 TL
Bilezik için de 2.870 TL olarak açıkladı.
Altın Yatırımı Yaparken Dikkat Edilmesi Gerekenler
Altın yatırımı yapmayı düşünenler için bazı ipuçları:
Piyasaları Takip Edin: Günlük altın fiyatlarını ve ekonomik gelişmeleri yakından izleyin.
Uzun Vadeli Düşünün: Altın genellikle uzun vadeli bir yatırım aracı olarak değerlendirilmektedir.
Farklı Yatırım Araçlarını Değerlendirin: Yalnızca fiziksel altın değil, altın fonları ve altın hesapları gibi farklı yatırım araçlarını da göz önünde bulundurun.