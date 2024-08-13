Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Bugün altın fiyatları , yatırımcıların ve ekonomi takipçilerinin yakından ilgilendiği bir konu olmaya devam ediyor. Altın, yatırımcılar için güvenli liman olarak kabul edildiğinden, küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve jeopolitik gerilimler anlık altın fiyatlarını doğrudan etkilemektedir.

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