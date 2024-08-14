Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yatırımcının takibinde. Bugün alım satım yapmayı düşünenler "Bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL" soruları için kuyumcu ve Kapalı Çarşı gündemini yakından takip ediyor. Geçtiğimiz haftadan beri düşüşte olan canlı altın fiyatları yeni haftaya yükselişle başladı. İsrail-İran-Hizbullah geriliminin yanında Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle altın fiyatlarında gergin bekleyiş devam ediyor. Bir yandan da gözler FED faiz indiriminde. Altın yorumcuları altın alımı için son fırsat olduğunu söylüyordu. Peki, çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün kaç TL? Altın alınmalı mı satılmalı mı, altın fiyatı düşecek mi yükselecek mi? İşte, 14 Ağustos 2024 altın fiyatları alış-satış rakamları son durum...
Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Bugün altın fiyatları, yatırımcıların ve ekonomi takipçilerinin yakından ilgilendiği bir konu olmaya devam ediyor. Altın, yatırımcılar için güvenli liman olarak kabul edildiğinden, küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve jeopolitik gerilimler anlık altın fiyatlarını doğrudan etkilemektedir.
Kapalıçarşı’da altın fiyatlarındaki en son durumu; gram altın ne kadar oldu, gram altın kaç TL, çeyrek kaltın ne kadar? gibi merak ettiğiniz tüm detayları sayfamızdan güncel olarak takip edebilirsiniz. İşte güncel çeyrek ve anlık gram altın fiyatları.
GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Gram altın alış fiyatı 2.653,63 TL
Gram altın satış fiyatı 2.654,12 TL
ÇEYREK ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Çeyrek altın alış fiyatı 4.329,00 TL
Çeyrek altın satış fiyatı 4.400,00 TL
CUMHURİYET ALTINI BUGÜN NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış fiyatı 17.343,00 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı 17.530,00 TL
YARIM ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Yarım altın alış fiyatı 8.682,00 TL
Yarım altın satış fiyatı 8.789,00 TL
22 AYAR BİLEZİK GRAMI BUGÜN NE KADAR?
22 ayar bilezik gram fiyatı alış 2.431,85 TL
22 ayar bilezik gram fiyatı satış 2.456,58 TL
22 AYAR ALTIN TL/Gr BUGÜN NE KADAR?
22 Ayar Altın TL/Gr alış fiyatı 2.431,59 TL
22 Ayar Altın TL/Gr satış fiyatı 2.571,86 TL
ATA ALTIN BUGÜN NE KADAR?
ATA altın alış fiyatı 17.754,67 TL
ATA Altın satış fiyatı 18.207,32 TL
TAM ALTIN NE KADAR?
Tam atın alış fiyatı 17.216,65 TL
Tam altın satış fiyatı 17.560,91 TL
ALTIN FİYATLARI YÜKSELİR Mİ DÜŞER Mİ?
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, ons altın ve gram altın cephesindeki fiyat gelişmelerine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Orta Doğu'daki siyasi ve ekonomik belirsizliklerin altın fiyatları üzerinde etkili olduğunu belirten İslam Memiş, "Bundan sonra her ay yeni bir rekora şahit olacağız" dedi. Memiş, özellikle gram altın fiyatlarının aylık bazda rekor kıracağını ve Ağustos ayında gram altının 2.730 TL seviyesine ulaşabileceğini öngördü.
Finans analisti İslam Memiş, Orta Doğu'daki gerilimin ardından son gram altın fiyatı öngörüsünü yatırımcılarla paylaştı. Altın fiyatlarına yönelik yükseliş beklediğinin altını çizen uzman, 'Bundan sonra her ay bir rekor göreceğiz' dedi.
İslam Memiş'ten altın açıklaması geldi. Finans analisti Memiş, piyasayı hareketlendiren o rakamı paylaştı.
Altın fiyatlarının yükselişine dikkat çekerek, ağustos ayında rekor seviyelere ulaşacağını öngördü. Geçtiğimiz hafta 2.630 TL seviyesini gören gram altınla ilgili İslam Memiş beklenen yeni zirveyi açıkladı.
İslam Memiş şu açıklamalarda bulundu: "Bundan sonra her ay yeni bir rekora şahit olacağız. Altın, Haziran ayında 2 bin 420 lira, Temmuz ayında 2 bin 682 liraya kadar çıktı. Ağustos ayı beklentim ise 2 bin 730 lira. Her ay bir diğer ayın rekoru kırılacak. Altın kendi fiyatını eze eze yoluna devam edecek.
Yıl sonu gram altın için 3 binin üzerinde bir beklentim var. Uzun vadeli yatırımcı fiziki altın alsın. Savaş hazırlıkları altın piyasalarını etkiliyor."
Gelecekte dünya ekonomilerinin yeniden şekilleneceğini ve bu durumun altın fiyatlarını etkileyeceğini öngörüyorum"
İslam Memiş resmi X hesabından yaptığı açıklama da, “Sarrafiye grubu altınlar da yıl sonu beklentim şu şekildedir:” diyerek beklentilerini tek tek sıraladı. İslam Memiş yaptığı paylaşım ile yıl sonu beklentilerini;
Çeyrek altın için 5.000 TL
Yarım altın için 10.000 TL
Tam altın için 20.000 TL
Cumhuriyet altını için 20.500 TL
Bilezik için de 2.870 TL olarak açıkladı.
Altın Yatırımı Yaparken Dikkat Edilmesi Gerekenler
Altın yatırımı yapmayı düşünenler için bazı ipuçları:
Piyasaları Takip Edin: Günlük altın fiyatlarını ve ekonomik gelişmeleri yakından izleyin.
Uzun Vadeli Düşünün: Altın genellikle uzun vadeli bir yatırım aracı olarak değerlendirilmektedir.
Farklı Yatırım Araçlarını Değerlendirin: Yalnızca fiziksel altın değil, altın fonları ve altın hesapları gibi farklı yatırım araçlarını da göz önünde bulundurun.