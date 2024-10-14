Altın fiyatları 14 Ekim Pazartesi günü için araştırılıyor. Fed'in Eylül ayında yaptığı faiz indirimi, altın yatırımcıları için olumlu bir sinyal olarak algılanmış ve altın fiyatlarında önemli bir yükselişe neden olmuştu. İsrail-Hizbullah-İran arasındaki artan gerilimin yanında Fed'in faiz indirimine devam edeceği sinyali canlı altın fiyatlarını yeniden yukarıya itti. Anlık altın fiyatlarını takip edenler ve yatırımcılar ''Bugün çeyrek altın, gram altın, cumhuriyet altını, tam altın, yarım altın fiyatları ne kadar, kaç TL?'' sorularına yanıt arıyor. Peki gram ne kadar, çeyrek bugün kaç TL? Altın alınmalı mı satılmalı mı, altın fiyatı düşecek mi yükselecek mi? İşte, 14 Ekim 2024 altın fiyatlarında son durum.
Anlık olarak takip edilen gram altın fiyatları, yatırımcılar ve altın alıcıları için büyük önem taşımaktadır. Özellikle çeyrek altın gibi küçük yatırımların tercih edildiği günümüzde, güncel altın fiyatları da sürekli olarak mercek altındadır. Canlı altın fiyatları sayesinde altın piyasasındaki dalgalanmaları yakından izleyebilir, doğru yatırım kararları alabilirsiniz. Bu yüzden gram, çeyrek ve diğer altın türlerine yönelik fiyat değişikliklerini anlık olarak takip etmek, kazançlı bir yatırım stratejisi geliştirmenizde yardımcı olacaktır.
Kapalıçarşı altın fiyatlarındaki en son durumu; gram altın ne kadar oldu, gram altın kaç TL, çeyrek kaltın ne kadar? gibi merak ettiğiniz tüm detayları sayfamızdan güncel olarak takip edebilirsiniz. İşte güncel fiyatları.
GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Gram altın alış fiyatı 2.930,24 TL
Gram altın satış fiyatı 2.930,61 TL
ÇEYREK ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Çeyrek altın alış fiyatı 4.963,00 TL
Çeyrek altın satış fiyatı 5.011,00 TL
CUMHURİYET ALTINI BUGÜN NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış fiyatı 19.793,00 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı 19.966,00 TL
YARIM ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Yarım altın alış fiyatı 9.897,00 TL
Yarım altın satış fiyatı 10.020,00 TL
22 AYAR BİLEZİK GRAMI BUGÜN NE KADAR?
22 ayar bilezik gram fiyatı alış 2.778,79 TL
22 ayar bilezik gram fiyatı satış 2.795,90 TL
ATA ALTIN BUGÜN NE KADAR?
ATA altın alış fiyatı 20.140,12 TL
ATA Altın satış fiyatı 20.652,06 TL
TAM ALTIN NE KADAR?
Tam atın alış fiyatı 19.529,82 TL
Tam altın satış fiyatı 19.918,85 TL
Altın yorumu: Altın düşecek mi çıkacak mı? Analistler yorumladı
Altın piyasasının güncel durumunu yorumlayan ve altınla ilgili beklentilerini paylaşan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gram altın yatırımcısının ons altını takip etmesi gerektiğini belirterek, "Ons altın nereye gram altın oraya" ifadesini kullandı.
İslam Memiş, gümüş ve altın fiyatları için dikkat çeken açıklamalar yaptı. Ons altının 2.644 dolar seviyesinde haftaya satıcılı başladığını hatırlatan Memiş, şunları söyledi: "Malum ettiğimiz bant aralığında bir bozulma yok, iki haftadır aynı, 2.580 - 2.680 aralığında.
Tabi 2.680 dolar seviyesi test edildiği için 2.580 dolar seviyesi ile alakalı beklentim devam ediyor. Yine Fed öncesi dolar pozisyonu aldığımız için dolar pozisyonumuzu korumaya devam ediyoruz.
Ne zamanki ons altın 2.580 ve aşağısına sarkar, kademeli alımlar yapmaya başlayacağız. Ama şuanda dolar pozisyonumuzu korumaya devam ediyoruz."
Gram altın tarafında da 2.980 - 3.080 lira aralığını takip edeceğini daha önce ifade ettiğini hatırlatan Memiş, gram altın yatırımcısının yine ons altını takip etmeye devam etmesi gerektiğini kaydetti.
Altın gram fiyatının ONS ile yön bulduğunu dile getiren diyen İslam Memiş, şöyle devam etti: "Şu anda serbest piyasalarda gram altın 3.056 seviyesinde.
Gram altın/TL fiyatında ons altın nedenli 2.980 lira destek seviyesi ile alakalı beklentim geçerliliğini koruyor.
Biz Fed öncesi aldığımız dolar pozisyonunu bozmadık. Ne zamanki ons altında o beklediğimiz düşüşler gelir ki, acelemiz yok, yine biz 2.580 dolar seviyesi ile alakalı beklentimizin devam ettiğini söyleyebilirim."