Altın fiyatları Fed haftasına da yeni bir tarihi zirveyle başladı. Bugün altın fiyatları merakla takip ediliyor. Gram altın fiyatı ve çeyrek altın fiyatı, yatırımcıların yakından izlediği veriler arasında yer alıyor. Anlık altın fiyatları grafik üzerinden de incelenerek piyasalardaki hareketlilik canlı takip edilebiliyor. Altın fiyatları canlı takip hizmeti sayesinde, yatırımcılar anlık değişimleri kaçırmadan en doğru yatırımları yapabiliyor. Güncel altın fiyatları 18 Eylül'de açıklanacak olan Fed faiz kararına önesi yeni zirveleri aşıyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte 16 Eylül 2024 Pazartesi ons, tam, yarım, cumhuriyet altın fiyatıları son durum…
Anlık olarak takip edilen gram altın fiyatları, yatırımcılar ve altın alıcıları için büyük önem taşımaktadır. Özellikle çeyrek altın gibi küçük yatırımların tercih edildiği günümüzde, güncel altın fiyatları da sürekli olarak mercek altındadır. Canlı altın fiyatları sayesinde altın piyasasındaki dalgalanmaları yakından izleyebilir, doğru yatırım kararları alabilirsiniz. Bu yüzden gram, çeyrek ve diğer altın türlerine yönelik fiyat değişikliklerini anlık olarak takip etmek, kazançlı bir yatırım stratejisi geliştirmenizde yardımcı olacaktır.
Kapalıçarşı altın fiyatlarındaki en son durumu; gram altın ne kadar oldu, gram altın kaç TL, çeyrek kaltın ne kadar? gibi merak ettiğiniz tüm detayları sayfamızdan güncel olarak takip edebilirsiniz. İşte güncel fiyatları.
GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Gram altın alış fiyatı 2.827,42 TL
Gram altın satış fiyatı 2.827,87 TL
ÇEYREK ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Çeyrek altın alış fiyatı 4.619,00 TL
Çeyrek altın satış fiyatı 4.669,00 TL
CUMHURİYET ALTINI BUGÜN NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış fiyatı 18.420,00 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı 18.603,00 TL
YARIM ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Yarım altın alış fiyatı 9.210,00 TL
Yarım altın satış fiyatı 9.332,00 TL
22 AYAR BİLEZİK GRAMI BUGÜN NE KADAR?
22 ayar bilezik gram fiyatı alış 2.582,85 TL
22 ayar bilezik gram fiyatı satış 2.609,03 TL
ATA ALTIN BUGÜN NE KADAR?
ATA altın alış fiyatı 18.670,70 TL
ATA Altın satış fiyatı 19.146,13 TL
TAM ALTIN NE KADAR?
Tam atın alış fiyatı 18.104,92 TL
Tam altın satış fiyatı 18.466,39 TL
ALTIN FİYATLARI YÜKSELİR Mİ DÜŞER Mİ?
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, ons altın ve gram altın cephesindeki fiyat gelişmelerine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.
İslam Memiş'in borsa, dolar, ons altın ve gram altın tahminleri şöyle: Biz borsa tarafında artık alım fırsatı kollamayacağız. 6 ay boyunca düştü mü yükseldi mi tarafıyla ilgilenmiyoruz. İlgilendiğimiz tek şey 12000 puan seviyesi. Burada bizim olmazsa olmazlarımız olan 5 hisse senedinden çıkış yapacağız. Biz kurumsal şirketleri tercih ediyoruz. 9000 seviyesiyle 11 bin 200 arasında hep endeks 11 bin 200'e yükseliyor benim hisse senetlerim niye değer kazanmıyor diye sordular ama yanıt bulamadılar.
Gram altın yurt içinde yüzde 2.02 ile en çok kazandıran yatırım aracı olarak birinciliği elden bırakmadı. Ağustosta yüzde 4.1 kazandırarak en çok kazandıran yatırım aracı oldu. Geçen hafta ABD'de enflasyon verisi, Avrupa'da faiz kararı kritik öneme sahipti. Piyasa beklentileri doğrultusunda veriler geldi ancak altında uyarılarım vardı.
2530 dolara kadar yükselip oradan düşecek, hatta 2420 dolara kadar bekleyecektik 18 Eylül toplantısına kadar. Bunun adına tuzak fiyatlama demiştik. 2530 dolar kırıldı, 2560 kırıldı, o da yetmedi 2580 kırıldı yukarı yönlü. Ons altın tarafında aldığımız mesaj şu. Bundan sonra Fed'e kadar 2596, 2606, 2616'ya kadar yükseliş sürdürürüm mesajı verdi bize ons altın.
Yıl sonu beklentimiz 2600'dü zaten ama bu hafta yükselişler, son 10 günde 100 dolar artışlar sürpriz oldu. Bizim de piyasa ile inatlaşmamız söz konusu değil. Geçen hafta beklediğimiz seviyeyi revize ediyoruz, iptal ediyoruz. Çünkü altın bize, artık merkez bankalarının fiyatlamalarının öyle bir alıyorum ki, 2500 dolar altına sarkmayacağım mesajını verdi. 2420, 2470 dolar beklentimizi kısa vade için iptal edeceğiz biz.
Burada kırmızı çizgimiz 2530 dolardı. Burada film koptu. Bu kadar erken geleceğini, eze eze geleceğini bu seviyelerin tahmin etmiyordum. Elinde altın bulunduranlara kesinlikle satmayın uyarım vardı. Alacak olanlar parite üzerinden bu fiyatlardan almam.
Biz Fed'in faiz toplantısını bekleyeceğiz 18 Eylül'de. 25 baz puanlık indirim yapacak bu cepte. 50 baz da olabilir ama bu kadarını takip etmiyorum ben. Dolayısıyla 25 baz puan cepte. 21:30'da da Powell'ın toplantısı var. Bu açıklamalardan sonra biz kar satışlarını göreceğiz ve bekleyeceğiz. 2515 dolara kadar izlenip yapacağız. Aşağı sarkarsa 2500 dolar altındaki trendi iptal ettik ama önümüzdeki hafta tekrar mütalaasını yapacağız bunun.
Gram altın da ons altını takip ediyor. 2850 liraya kadar yükseldi. Haftayı da 2848 liradan tamamladı serbest piyasada. Fed'den sonra kar satışlarına göre hareketlenme göreceğiz gram altında. Yıl sonu için 3000 - 3500 lira beklentim geçerliliğini koruyor. Elinde altın bulunduranlar hala korumalı.
Altın Yatırımı Yaparken Dikkat Edilmesi Gerekenler
Altın yatırımı yapmayı düşünenler için bazı ipuçları:
Piyasaları Takip Edin: Günlük altın fiyatlarını ve ekonomik gelişmeleri yakından izleyin.
Uzun Vadeli Düşünün: Altın genellikle uzun vadeli bir yatırım aracı olarak değerlendirilmektedir.
Farklı Yatırım Araçlarını Değerlendirin: Yalnızca fiziksel altın değil, altın fonları ve altın hesapları gibi farklı yatırım araçlarını da göz önünde bulundurun.