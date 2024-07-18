Altın fiyatları haftanın ikinci gününde hareketlendi. Kapalıçarşı altın fiyatları anlık grafiği değişebiliyor. Fed Başkanı Powell'ın faiz indirimine başlanacağına ilişkin açıklamaları piyasalarda hareketlilik oluşturdu. Canlı altın piyasasında yön belirlemede büyük etkene sahip ABD'de enflasyon rakamları sonrası yatırımcısının yüzünü güldürüyor. Güncel fiyatlara yetişilemiyor yeni rekorlar ardı ardına kırılıyor. Anlık altın fiyatlarını takip eden yatırımcı, güncel altın fiyatı bugün ne kadar? Altın yükseldi mi? sorularına cevap arıyor. Peki, çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün kaç TL? Altın alınmalı mı satılmalı mı, altın fiyatı düşecek mi yükselecek mi? İşte, 18 Temmuz 2024 altın fiyatları alış-satış rakamları son durum...
Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Bugün altın fiyatları, yatırımcıların ve ekonomi takipçilerinin yakından ilgilendiği bir konu olmaya devam ediyor. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatlarındaki değişimleri takip ederek, yatırım stratejinizi belirleyebilirsiniz. anlık ve canlı altın piyasası verileri üzerinden yatırımcılar güncel çeyrek, gram, cumhuriyet, yarım, ata altın fiyatlarını takip ediyor. Peki altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek, tam altın fiyatı kaç lira? Altın bundan sonra düşer mi, çıkar mı? İşte son dakika altın fiyatları...
GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış fiyatı 2.621,94 TL
Gram altın satış fiyatı 2.622,42 TL
ÇEYREK ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Çeyrek altın alış fiyatı 4.276,00 TL
Çeyrek altın satış fiyatı 4.329,00 TL
CUMHURİYET ALTINI BUGÜN NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış fiyatı 17.134,00 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı 17.253,00 TL
YARIM ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Yarım altın alış fiyatı 8.578,00 TL
Yarım altın satış fiyatı 8.651,00 TL
22 AYAR BİLEZİK GRAMI BUGÜN NE KADAR?
22 ayar bilezik gram fiyatı alış 2.409,26 TL
22 ayar bilezik gram fiyatı satış 2.422,87 TL
ATA ALTIN BUGÜN NE KADAR?
ATA altın alış fiyatı 17.445,60 TL
ATA Altın satış fiyatı 17.890,58 TL
TAM ALTIN NE KADAR?
Tam atın alış fiyatı 16.916,95 TL
Tam altın satış fiyatı 17.255,41 TL
ALTIN FİYATLARI YÜKSELİR Mİ DÜŞER Mİ?
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, ons altın ve gram altın cephesindeki fiyat gelişmelerine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.
İslam Memiş, gram altınla ilgili dikkat çeken bir tahminde bulundu. Alım yapılması gereken zamanı belirterek 3500 TL'yi işaret etti.
İşte İslam Memiş'in açıklamaları ve öngörüleri: "ABD'de açıklanan enflasyon verileri, küresel piyasalarda özellikle altın ve gümüş fiyatlarında önemli değişimlere yol açtı. Fed'in yılın son çeyreğinde faiz indirimlerine başlayabileceği yönündeki beklentiler, enflasyon verilerinin düşük gelmesiyle daha da güçlendi.
Altın: Ons altın fiyatları, enflasyon verileri sonrası 2416 dolara kadar yükseldi. Memiş, 2400 dolar üzerinde kalıcılık sağlanabilirse, temmuz ayında 2400-2450 dolar aralığında ons altın fiyatlarının görülebileceğini belirtti.
Ancak ÜFE verisinin ardından %1’e varan düşüşler görüldü ve ons altın 2396 dolara geriledi. Memiş, 2350-2400 dolar aralığının takip edilmesi gerektiğini vurguladı.
Memiş, altın ve gümüş almayanlar için yeni fırsatların doğduğunu, özellikle 16 Temmuz ve sonrası için dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. Altın ve gümüş tarafında alım fırsatlarının devam ettiğini belirtti.
İslam Memiş resmi X hesabından yaptığı açıklama da, “Sarrafiye grubu altınlar da yıl sonu beklentim şu şekildedir:” diyerek beklentilerini tek tek sıraladı. İslam Memiş yaptığı paylaşım ile yıl sonu beklentilerini;
Çeyrek altın için 5.000 TL
Yarım altın için 10.000 TL
Tam altın için 20.000 TL
Cumhuriyet altını için 20.500 TL
Bilezik için de 2.870 TL olarak açıkladı.
Ekonomist Tuğba Ekin ise, “Gram altında yıl sonu beklentim hala 2.800-3.000 TL arasında. Kritik eşik aşıldı. Gram altında 2.670-2.820 TL arası kısa vadede hedeflenebilir. Geri çekilmeler yatırımcılar için alım fırsatı oluşturabilir.” ifadelerini kullandı.
Altın Yatırımı Yaparken Dikkat Edilmesi Gerekenler
Altın yatırımı yapmayı düşünenler için bazı ipuçları:
Piyasaları Takip Edin: Günlük altın fiyatlarını ve ekonomik gelişmeleri yakından izleyin.
Uzun Vadeli Düşünün: Altın genellikle uzun vadeli bir yatırım aracı olarak değerlendirilmektedir.
Farklı Yatırım Araçlarını Değerlendirin: Yalnızca fiziksel altın değil, altın fonları ve altın hesapları gibi farklı yatırım araçlarını da göz önünde bulundurun.