Altın fiyatları haftanın ikinci gününde hareketlendi. Kapalıçarşı altın fiyatları anlık grafiği değişebiliyor. FED Başkanı Powell'ın faiz indirimine başlanacağına ilişkin açıklamaları piyasalarda hareketlilik oluşturdu. Canlı altın piyasası yön belirlemeye çalışıyor. Küresel piyasadaki Fed'in faiz indirimi beklentisinin ardından altın rekor üstüne rekor kırmıştı fakat son günlerde düşüşe geçti. Anlık altın fiyatlarını takip eden yatırımcı, güncel altın fiyatı bugün ne kadar? Altın yükseldi mi? sorularına cevap arıyor. Peki, çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün kaç TL? Altın alınmalı mı satılmalı mı, altın fiyatı düşecek mi yükselecek mi? İşte, 21 Temmuz 2024 altın fiyatları alış-satış rakamları son durum...
Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Bugün altın fiyatları, yatırımcıların ve ekonomi takipçilerinin yakından ilgilendiği bir konu olmaya devam ediyor. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatlarındaki değişimleri takip ederek, yatırım stratejinizi belirleyebilirsiniz. anlık ve canlı altın piyasası verileri üzerinden yatırımcılar güncel çeyrek, gram, cumhuriyet, yarım, ata altın fiyatlarını takip ediyor. Peki altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek, tam altın fiyatı kaç lira? Altın bundan sonra düşer mi, çıkar mı? İşte son dakika altın fiyatları...
GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış fiyatı 2.548,96 TL
Gram altın satış fiyatı 2.549,54 TL
ÇEYREK ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Çeyrek altın alış fiyatı 4.184,00 TL
Çeyrek altın satış fiyatı 4.258,00 TL
CUMHURİYET ALTINI BUGÜN NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış fiyatı 16.760,00 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı 16.965,00 TL
YARIM ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Yarım altın alış fiyatı 8.393,00 TL
Yarım altın satış fiyatı 8.508,00 TL
22 AYAR BİLEZİK GRAMI BUGÜN NE KADAR?
22 ayar bilezik gram fiyatı alış 2.356,07 TL
22 ayar bilezik gram fiyatı satış 2.379,90 TL
ATA ALTIN BUGÜN NE KADAR?
ATA altın alış fiyatı 17.116,38 TL
ATA Altın satış fiyatı 17.553,16 TL
TAM ALTIN NE KADAR?
Tam atın alış fiyatı 16.597,70 TL
Tam altın satış fiyatı 16.929,98 TL
ALTIN FİYATLARI YÜKSELİR Mİ DÜŞER Mİ?
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, ons altın ve gram altın cephesindeki fiyat gelişmelerine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş küresel yazılım krizinin altın ve gümüş fiyatlarını da etkilediğinin altını çizdi. Memiş altın alacaklara ve yatırımcılara "Bu hafta balon patlayabilir aman dikkat edin ters köşeye kalmayın." uyarısını yaptı. Kar satışlarına dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.
Memiş şu ifadeleri kullandı: "Altın ve gümüş fiyatlarında beklediğimiz sert düşüşler gerçekleşti. Hafta sonlarına açık girmezseniz iyi olur.
Balonun patladığını gördük. Gram altın son bir ayda gramında 245 TL yükseldi. Kar satışlarına karşı dikkat edilmeli. Gram altın yatırımcısı ons altını takip edilmeli. 2600 TL altına sarktı.
Altın ve gümüş altın almak isteyenlerin dikkat etmeli. Açıkta kalmamalı. Agresif yükseliş geldiği için kar satışlarına ihtiyaç var. Bu hafta balon patlayabilir aman dikkat edin ters köşeye kalmayın."
Memiş, altın ve gümüş almayanlar için yeni fırsatların doğduğunu, özellikle 16 Temmuz ve sonrası için dikkat edilmesi gerektiğini vurgulamıştı. Altın ve gümüş tarafında alım fırsatlarının devam ettiğini belirtmişti.
İslam Memiş resmi X hesabından yaptığı açıklama da, “Sarrafiye grubu altınlar da yıl sonu beklentim şu şekildedir:” diyerek beklentilerini tek tek sıraladı. İslam Memiş yaptığı paylaşım ile yıl sonu beklentilerini;
Çeyrek altın için 5.000 TL
Yarım altın için 10.000 TL
Tam altın için 20.000 TL
Cumhuriyet altını için 20.500 TL
Bilezik için de 2.870 TL olarak açıkladı.
Ekonomist Tuğba Ekin ise, “Gram altında yıl sonu beklentim hala 2.800-3.000 TL arasında. Kritik eşik aşıldı. Gram altında 2.670-2.820 TL arası kısa vadede hedeflenebilir. Geri çekilmeler yatırımcılar için alım fırsatı oluşturabilir.” ifadelerini kullandı.
Altın Yatırımı Yaparken Dikkat Edilmesi Gerekenler
Altın yatırımı yapmayı düşünenler için bazı ipuçları:
Piyasaları Takip Edin: Günlük altın fiyatlarını ve ekonomik gelişmeleri yakından izleyin.
Uzun Vadeli Düşünün: Altın genellikle uzun vadeli bir yatırım aracı olarak değerlendirilmektedir.
Farklı Yatırım Araçlarını Değerlendirin: Yalnızca fiziksel altın değil, altın fonları ve altın hesapları gibi farklı yatırım araçlarını da göz önünde bulundurun.