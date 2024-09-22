Altın fiyatları yatırımcılar için büyük ilgi görüyor. ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 50 baz puan düşürerek yüzde 5,5'ten yüzde 5'e çekti. Fed'in faiz indirimi sonrası anlık altın fiyatlar rekor üstüne rekor kırıyor. Canlı altın fiyatları yatırımcı tarafından son dakika olarak takip edilirken bugün gram altın fiyatı başta olmak üzere çeyrek altın ile cumhuriyet, yarım, ata, tam kuyumcu altın fiyatları bir hayli merak konusu. Peki, altın fiyatları ne kadar? Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 22 Eylül 2024 güncel çeyrek altın kuru fiyatları...
Anlık olarak takip edilen gram altın fiyatları, yatırımcılar ve altın alıcıları için büyük önem taşımaktadır. Özellikle çeyrek altın gibi küçük yatırımların tercih edildiği günümüzde, güncel altın fiyatları da sürekli olarak mercek altındadır. Canlı altın fiyatları sayesinde altın piyasasındaki dalgalanmaları yakından izleyebilir, doğru yatırım kararları alabilirsiniz. Bu yüzden gram, çeyrek ve diğer altın türlerine yönelik fiyat değişikliklerini anlık olarak takip etmek, kazançlı bir yatırım stratejisi geliştirmenizde yardımcı olacaktır.
Kapalıçarşı altın fiyatlarındaki en son durumu; gram altın ne kadar oldu, gram altın kaç TL, çeyrek kaltın ne kadar? gibi merak ettiğiniz tüm detayları sayfamızdan güncel olarak takip edebilirsiniz. İşte güncel fiyatları.
GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Gram altın alış fiyatı 2.874,39 TL
Gram altın satış fiyatı 2.875,16 TL
ÇEYREK ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Çeyrek altın alış fiyatı 4.771,00 TL
Çeyrek altın satış fiyatı 4.828,00 TL
CUMHURİYET ALTINI BUGÜN NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış fiyatı 19.025,00 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı 19.231,00 TL
YARIM ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Yarım altın alış fiyatı 9.512,00 TL
Yarım altın satış fiyatı 9.649,00 TL
22 AYAR BİLEZİK GRAMI BUGÜN NE KADAR?
22 ayar bilezik gram fiyatı alış 2.666,36 TL
22 ayar bilezik gram fiyatı satış 2.687,05 TL
ATA ALTIN BUGÜN NE KADAR?
ATA altın alış fiyatı 19.281,61 TL
ATA Altın satış fiyatı 19.766,41 TL
TAM ALTIN NE KADAR?
Tam atın alış fiyatı 18.697,32 TL
Tam altın satış fiyatı 19.064,64 TL
Altın yorumu: Altın düşecek mi çıkacak mı? Analistler yorumladı
Finans analisti ve ekonomist İslam Memiş, Amerika Merkez Bankası (FED) tarafından alınan faiz kararının para piyasaları için tarihi bir gün olduğunu ifade etti.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, FED'in 50 baz puanlık faiz indiriminden sonra sosyal medya platformu X üzerinden yeni değerlendirmeler yaptı. Memiş, "50 baz puanlık indirim olsa da beklediğim coşkuyu göremedim. Powell durumu değiştirebilir." şeklinde yorumda bulundu.
FED kararının ardından ons altının 2 bin 600 dolara ulaştığını belirten Memiş, "FED etkisiyle ons altın 2 bin 600 dolar, gram altın ise 2 bin 905 lirayı gördü." dedi. Ons altının 2 bin 560 dolara, ons gümüşün ise 30,14 dolara gerilediğini de ekledi.
İslam Memiş altın yorumu şu şekilde: “Pazartesi, Salı ve geçtiğimiz hafta cumartesi günü uyarılarım vardı. 2520-2550 dolar bant aralığına bakılmalı. Ons altında 2586-2616 dolar seviyeleri hedefleniyor.
25 baz puanlık faiz indirimi sonrası piyasa 2600 dolar seviyesini test etti ve geri çekildi. Gram altın TL fiyatı serbest piyasalarda 2880 lira seviyesinde.
Gram altında 2905 lira seviyesine kadar bir yükseliş bekleniyor. Yıl sonuna kadar gram altında 3000-3500 lira seviyesine ulaşılabileceğini öngörüyorum.”
İslam Memiş dolar kuru yorumu ise: “Dolar kuru 33.04 kuruş seviyesinde stabil, dar bant aralığında gezmeye devam ediyor.
Orta ve uzun vadeli tarafta beklentimiz yine pozitif yönde devam ediyor. Dolar endeksi 100 seviyesinin altına indi ve yıl sonuna kadar hedefimizde 97-98 seviyesi var. Ons altın tarafında 2576 dolar seviyesinde.”