Altın fiyatları haftanın ikinci gününde hareketlendi. Kapalıçarşı altın fiyatları anlık grafiği değişebiliyor. FED Başkanı Powell'ın faiz indirimine başlanacağına ilişkin açıklamaları piyasalarda hareketlilik oluşturdu. Canlı altın piyasası yön belirlemeye çalışıyor. Geçtiğimiz hafta arka arkaya kendi rekorunu kıran altın fiyatları bu hafta aynı performansı gösteremedi. Canlı altın fiyatı bugün de durağan seyir izliyor. Anlık altın fiyatlarını takip eden yatırımcı, güncel altın fiyatı bugün ne kadar? Altın yükseldi mi? sorularına cevap arıyor. Peki, çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün kaç TL? Altın alınmalı mı satılmalı mı, altın fiyatı düşecek mi yükselecek mi? İşte, 24 Temmuz 2024 altın fiyatları alış-satış rakamları son durum...
Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Bugün altın fiyatları, yatırımcıların ve ekonomi takipçilerinin yakından ilgilendiği bir konu olmaya devam ediyor. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatlarındaki değişimleri takip ederek, yatırım stratejinizi belirleyebilirsiniz. anlık ve canlı altın piyasası verileri üzerinden yatırımcılar güncel çeyrek, gram, cumhuriyet, yarım, ata altın fiyatlarını takip ediyor. Peki, altın fiyatları ne kadar? Bugün Cumhuriyet altını, tam altın, yarım altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları.
GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Gram altın alış fiyatı 2.552,34 TL
Gram altın satış fiyatı 2.552,79 TL
ÇEYREK ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Çeyrek altın alış fiyatı 4.194,00 TL
Çeyrek altın satış fiyatı 4.259,00 TL
CUMHURİYET ALTINI BUGÜN NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış fiyatı 16.801,00 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı 16.969,00 TL
YARIM ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Yarım altın alış fiyatı 8.413,00 TL
Yarım altın satış fiyatı 8.510,00 TL
22 AYAR BİLEZİK GRAMI BUGÜN NE KADAR?
22 ayar bilezik gram fiyatı alış 2.356,66 TL
22 ayar bilezik gram fiyatı satış 2.379,82 TL
22 AYAR ALTIN TL/Gr BUGÜN NE KADAR?
22 Ayar Altın TL/Gr alış fiyatı 2.353,55 TL
22 Ayar Altın TL/Gr satış fiyatı 2.488,15 TL
ATA ALTIN BUGÜN NE KADAR?
ATA altın alış fiyatı 17.044,39 TL
ATA Altın satış fiyatı 17.479,39 TL
TAM ALTIN NE KADAR?
Tam atın alış fiyatı 16.527,90 TL
Tam altın satış fiyatı 16.858,82 TL
ALTIN FİYATLARI YÜKSELİR Mİ DÜŞER Mİ?
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, ons altın ve gram altın cephesindeki fiyat gelişmelerine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın ve gümüş fiyatlarının kritik destek seviyelerine geldiğini söyledi. Memiş, "Altın eşikte, gümüş beşikte" dedi.
"Altın eşikte, gümüş beşikte" diyen İslam Memiş, "Yani, ons altında 2.380 dolar güçlü bir destek seviyesi. Aşağı kırarsa 2.320 dolar var. Ons gümüşte 28,80 dolar güçlü bir destek seviyesi. Aşağı kırarsa 28,50 dolar var" ifadesini kullandı.
"Alım fırsatını kaçıranlar buraları değerlendirmeli" diyen İslam Memiş, "Neye yatırım yaparım?" sorusuna şu yanıtı verdi.
"Elimde 100 bin TL var, ne yapardım?" diye soran Memiş, şöyle devam etti: "50 bin TL ile dolar alıp ons tarafındaki fırsatı ve şansımı beklerdim. 50 bin TL ile gram tarafında alım yapardım. Sonuçta açıkta kalmazdım.
Piyasanın cenneti yok ki beni cennete yoksun. Aldığım kararlar nerede olduğuma karar verecek. Kritik destek seviyelerine geldi. Piyasalar hem yurt içi hem yurt dışı tarafta oldukça yoğun. 11 yıl aradan sonra Türkiye’nin kredi notu ilk kez Moody’s tarafından 2 puan arttırıldı. Bu borsa için, Türk lirası için iyi bir haber."
İslam Memiş resmi X hesabından yaptığı açıklama da, “Sarrafiye grubu altınlar da yıl sonu beklentim şu şekildedir:” diyerek beklentilerini tek tek sıraladı. İslam Memiş yaptığı paylaşım ile yıl sonu beklentilerini;
Çeyrek altın için 5.000 TL
Yarım altın için 10.000 TL
Tam altın için 20.000 TL
Cumhuriyet altını için 20.500 TL
Bilezik için de 2.870 TL olarak açıkladı.
Ekonomist Tuğba Ekin ise, “Gram altında yıl sonu beklentim hala 2.800-3.000 TL arasında. Kritik eşik aşıldı. Gram altında 2.670-2.820 TL arası kısa vadede hedeflenebilir. Geri çekilmeler yatırımcılar için alım fırsatı oluşturabilir.” ifadelerini kullandı.
Altın Yatırımı Yaparken Dikkat Edilmesi Gerekenler
Altın yatırımı yapmayı düşünenler için bazı ipuçları:
Piyasaları Takip Edin: Günlük altın fiyatlarını ve ekonomik gelişmeleri yakından izleyin.
Uzun Vadeli Düşünün: Altın genellikle uzun vadeli bir yatırım aracı olarak değerlendirilmektedir.
Farklı Yatırım Araçlarını Değerlendirin: Yalnızca fiziksel altın değil, altın fonları ve altın hesapları gibi farklı yatırım araçlarını da göz önünde bulundurun.