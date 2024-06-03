Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. İsrail-Filistin savaşı devam ederken, Çin ile Tayvan arasındaki gerginlik piyasaları tedirgin ediyor. Bunun yanında FED ve TCMB'nin faiz kararı öncesi yön bulmaya çalışan anlık altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Çeyrek altın, yarım altın, tam altın, cumhuriyet altını ve tüm altın çeşitleri için anlık verileri buradan takip edebilir ve altın piyasası hakkında en doğru öngörülere sahip olabilirsiniz. Peki Altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek, tam altın fiyatı kaç lira? Altın bundan sonra düşer mi, çıkar mı? İşte çeyrek altın ve gram altın fiyatları son durum bilgileri.