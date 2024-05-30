Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yatırımcının takibinde. Bu süreler altın fiyatları bazen yukarı yönlü, bazen de aşağı yönlü hareket ediyor. Merkez Bankası politika faizini yüzde 50'de sabit tuttu. Merkez'in kararı sonrası altın fiyatları dalgalı bir ivme yaşıyordu. Anlık altın fiyatları, bir inip bir çıksa da psikolojik sınırın eşiğinde dolaşıyor. Bugün altın almayı ve satmayı düşünenler "Bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL" soruları için kuyumcu ve Kapalı Çarşı gündemini yakından takip ediyor. Peki, çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün kaç TL? Altın alınmalı mı satılmalı mı, altın fiyatı düşecek mi yükselecek mi? İşte, 30 Mayıs 2024 altın fiyatları alış-satış rakamları son durum...
Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. İsrail-Filistin savaşı devam ederken, Çin ile Tayvan arasındaki gerginlik piyasaları tedirgin ediyor. Bunun yanında FED ve TCMB'nin faiz kararı öncesi yön bulmaya çalışan anlık altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Çeyrek altın, yarım altın, tam altın, cumhuriyet altını ve tüm altın çeşitleri için anlık verileri buradan takip edebilir ve altın piyasası hakkında en doğru öngörülere sahip olabilirsiniz. Peki Altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek, tam altın fiyatı kaç lira? Altın bundan sonra düşer mi, çıkar mı? İşte çeyrek altın ve gram altın fiyatları son durum bilgileri.
GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış fiyatı 2.414,14 TL
Gram altın satış fiyatı 2.414,49 TL
ÇEYREK ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Çeyrek altın alış fiyatı 3.907,00 TL
Çeyrek altın satış fiyatı 3.967,00 TL
CUMHURİYET ALTINI BUGÜN NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış fiyatı 15.628,00 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı 15.807,00 TL
YARIM ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Yarım altın alış fiyatı 7.838,00 TL
Yarım altın satış fiyatı 7.928,00 TL
22 AYAR BİLEZİK GRAMI BUGÜN NE KADAR?
22 ayar bilezik gram fiyatı alış 2.194,76 TL
22 ayar bilezik gram fiyatı satış 2.215,30 TL
ATA ALTIN BUGÜN NE KADAR?
ATA altın alış fiyatı 16.045,02 TL
ATA Altın satış fiyatı 16.450,00 TL
TAM ALTIN NE KADAR?
Tam atın alış fiyatı 15.558,81 TL
Tam altın satış fiyatı 15.865,98 TL
ALTIN FİYATLARI YÜKSELİR Mİ DÜŞER Mİ?
Altın fiyatları için alım fırsatında 2 tarih veren Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, ons altın ve gram altın cephesindeki fiyat gelişmelerine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın piyasasındaki hareketliliği değerlendirdi.
İslam Memiş'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle: Ons altın 2356 dolar seviyesinde.
Bu hafta tepki yükselişleri göreceğiz emtia fiyatlarında. 2370-2380 dolar seviyesine kadar bir toparlanma görülebilir.
Ancak cılız bir yükseliş var. Çok iştahlı bir yükseliş yok. Dar bant aralığına sıkışmış olan bir ons altın var.
Gram altın 2437-2443 lira seviyesinde. Gram altın tarafındaki yatırımcılar ons altını takip etmeli.Ons altın nereye gram altın oraya.
Gram altın tarafında 2400 TL destek seviyesini bu hafta takip etmeye devam edeceğiz.Para piyasalarında bayram hazırlığı var."