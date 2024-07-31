Altın fiyatları haftanın ikinci gününde hareketlendi. Kapalıçarşı altın fiyatları anlık grafiği değişebiliyor. Fed faiz kararı bugün açıklanacak. Fed'in son kez faizi sabit tutacağı tahmin edilirken, piyasalardaki bu beklenti, altın piyasasını hareketlendirdi. Hamas lideri Haniye'nin de İran'da suikast sonucu şehit edilmesi piyasaları diken üstüne getirdi. Güncel altın fiyatlarını takip eden yatırımcı, güncel altın fiyatı bugün ne kadar? Altın yükseldi mi? sorularına cevap arıyor. Peki, gram altın ne kadar oldu? 31 Temmuz 2024 Çarşamba çeyrek altın kaç TL’den satılıyor? Altın alınmalı mı satılmalı mı, altın fiyatı düşecek mi yükselecek mi? İşte, altın fiyatlarında son durum.
Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Bugün altın fiyatları, yatırımcıların ve ekonomi takipçilerinin yakından ilgilendiği bir konu olmaya devam ediyor. Kapalıçarşı’da altın fiyatlarındaki en son durumu; gram altın ne kadar oldu, gram altın kaç TL, çeyrek kaltın ne kadar? gibi merak ettiğiniz tüm detayları sayfamızdan güncel olarak takip edebilirsiniz. İşte güncel çeyrek ve anlık gram altın fiyatları.
GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Gram altın alış fiyatı 2.577,87 TL
Gram altın satış fiyatı 2.578,28 TL
ÇEYREK ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Çeyrek altın alış fiyatı 4.192,00 TL
Çeyrek altın satış fiyatı 4.263,00 TL
CUMHURİYET ALTINI BUGÜN NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış fiyatı 16.800,00 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı 16.988,00 TL
YARIM ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Yarım altın alış fiyatı 8.413,00 TL
Yarım altın satış fiyatı 8.520,00 TL
22 AYAR BİLEZİK GRAMI BUGÜN NE KADAR?
22 ayar bilezik gram fiyatı alış 2.355,29 TL
22 ayar bilezik gram fiyatı satış 2.381,75 TL
22 AYAR ALTIN TL/Gr BUGÜN NE KADAR?
22 Ayar Altın TL/Gr alış fiyatı 2.352,92 TL
22 Ayar Altın TL/Gr satış fiyatı 2.490,41 TL
ATA ALTIN BUGÜN NE KADAR?
ATA altın alış fiyatı 16.975,77 TL
ATA Altın satış fiyatı 17.409,06 TL
TAM ALTIN NE KADAR?
Tam atın alış fiyatı 16.461,36 TL
Tam altın satış fiyatı 16.790,99 TL
ALTIN FİYATLARI YÜKSELİR Mİ DÜŞER Mİ?
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, ons altın ve gram altın cephesindeki fiyat gelişmelerine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Memiş, Amerika'da borsalarda sert satışlar yaşandığını söyleyerek nakite ihtiyacı olan şirketlerde ihtiyaçlardan altın satışı yaptı ve diğer dolar karşısındaki varlıklar değer kaybettiğini ifade etti.
Memiş, ‘Eylül itibariyle merkez bankalarının faiz politikasında düşüş beklentisi, jeopolitik gerilimler, özellikle Amerika'daki seçimlerin biraz farklı boyutlar, evrilmesi belirsizliğin oluşması gibi etkenler altın fiyatlarını pozitif yönde desteklemeye devam ediyor.
‘Haziran ayında 2420 seviyesinde olan gram altın, temmuz ayında 2682 seviyesine kadar yükseldi, oradan tekrar ons altından olumsuz yönde etkilenerek geriledi ve şu anda Kapalı Çarşı tarafında gram altın 2573 lira seviyesinde. Yine haziran ayına kıyasla yüksek bir seviyede olduğunu söyleyebiliriz.
Memiş’in yılsonu altın fiyatları tahminin ise şu şekilde açıkladı: Altın ve gümüş tarafında hiç panik yapmayın. Hatta eğer varsa nakitiniz ilave edin. Bu fiyatlar şu an için kalıcı değil, düşüşler de kalıcı değil. Söz konusu bu düşüşler, kar satışları kalıcı değil, ONS tarafta sene sonuyla ilgili beklentimiz sürüyor. 2 bin 380 dolar seviyelerinin altındaki rakamlar alım fırsatı.
Yatırımcıların gözde yatırım araçları arasındaki gram altın serbest piyasalarda 2 bin 565-2 bin 579 Türk Lirası aralığında. Gram altın Ons altını takip etmeyi sürdürüyor. Ons gerileyince gram gerileyip Ons çıkınca gram altın da çıkıyor. Destek seviyelerinin üstünü zorlayan bir gram altın karşımızda var. Bu hafta ajandamızda 2 bin 580, 2 bin 680 aralığını tekrar takip etmeyi sürdürüyoruz.
FED'e kadar yeniden 2 bin 580, 2 bin 680 aralığını takip edeceğiz. Sene sonunda 3 bin-3 bin 500 aralığındaki beklentimiz sürdüğü için elimizdeki varlıklara sahip çıkacağız. Düşüşler yaşandıkça da buna ilave yapmak için de fırsat kollamayı sürdüreceğiz. Yaşanan bu düşüşler kalıcı değil, teknik düzeltmelerdir. Söz konusu bu düşüşler teknik satışlar kalıcı değildir."
Emtia tarafında oyalanmanın, dolar karşısındaki varlıkların oyalanmasının 1-2 hafta kadar devam edeceğini söyledim Benim yine aynı düşüncem geçerli. FED'e kadar bu piyasaları oyalayacaklar diye tahmin ediyorum."
İslam Memiş resmi X hesabından yaptığı açıklama da, “Sarrafiye grubu altınlar da yıl sonu beklentim şu şekildedir:” diyerek beklentilerini tek tek sıraladı. İslam Memiş yaptığı paylaşım ile yıl sonu beklentilerini;
Çeyrek altın için 5.000 TL
Yarım altın için 10.000 TL
Tam altın için 20.000 TL
Cumhuriyet altını için 20.500 TL
Bilezik için de 2.870 TL olarak açıkladı.
Altın Yatırımı Yaparken Dikkat Edilmesi Gerekenler
Altın yatırımı yapmayı düşünenler için bazı ipuçları:
Piyasaları Takip Edin: Günlük altın fiyatlarını ve ekonomik gelişmeleri yakından izleyin.
Uzun Vadeli Düşünün: Altın genellikle uzun vadeli bir yatırım aracı olarak değerlendirilmektedir.
Farklı Yatırım Araçlarını Değerlendirin: Yalnızca fiziksel altın değil, altın fonları ve altın hesapları gibi farklı yatırım araçlarını da göz önünde bulundurun.