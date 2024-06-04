Bugün altın fiyatları merak edenler için güncel fiyatları derledik. Altın piyasasındaki dalgalanmalar ve ekonomik gelişmeler, yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. Peki, 4 Haziran 2024 itibarıyla altın fiyatları ne durumda? İşte detaylar:
Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Bugün altın fiyatları, yatırımcıların ve ekonomi takipçilerinin yakından ilgilendiği bir konu olmaya devam ediyor. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatlarındaki değişimleri takip ederek, yatırım stratejinizi belirleyebilirsiniz. Peki Altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek, tam altın fiyatı kaç lira? Altın bundan sonra düşer mi, çıkar mı? İşte çeyrek altın ve gram altın fiyatları son durum bilgileri.
Gram Altın Fiyatı
Bugün gram altın fiyatı 2.434,94 TL seviyelerinde işlem görüyor. Geçtiğimiz haftaya göre hafif bir artış yaşandı ve bu artışın sebepleri arasında küresel ekonomik belirsizlikler ve enflasyon endişeleri yer alıyor.
Çeyrek Altın Fiyatı
Çeyrek altın fiyatı ise 3.992,00 TL olarak belirlenmiş durumda. Yatırımcıların gözdesi olan çeyrek altın, hediyelik olarak da tercih ediliyor ve piyasalardaki hareketlilik bu kategoriyi de etkiliyor.
Yarım Altın Fiyatı
Yarım altın fiyatı bugün 7.976,00 TL'den alıcı buluyor. Yarım altın, daha büyük yatırımlar yapmak isteyenlerin ilgisini çekiyor ve piyasadaki dalgalanmalar bu tür altınları da etkiliyor.
Tam Altın Fiyatı
Tam altın fiyatı ise 15.766,73 TL seviyelerinde. Büyük yatırımlar yapmak isteyenlerin tercih ettiği tam altın, özellikle uzun vadeli yatırım düşünenler için önemli bir seçenek olmaya devam ediyor.
CUMHURİYET ALTINI BUGÜN NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış fiyatı 15.714,00 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı 15.903,00 TL
22 AYAR BİLEZİK GRAMI BUGÜN NE KADAR?
22 ayar bilezik gram fiyatı alış 2.203,15 TL
22 ayar bilezik gram fiyatı satış 2.221,56 TL
ATA ALTIN BUGÜN NE KADAR?
ATA altın alış fiyatı 15.960,75 TL
ATA Altın satış fiyatı 16.357,13 TL
ALTIN FİYATLARI YÜKSELİR Mİ DÜŞER Mİ?
Altın fiyatları için alım fırsatında 2 tarih veren Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, ons altın ve gram altın cephesindeki fiyat gelişmelerine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın piyasasındaki hareketliliği değerlendirdi.
İslam Memiş'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle: Ons altın 2356 dolar seviyesinde.
Bu hafta tepki yükselişleri göreceğiz emtia fiyatlarında. 2370-2380 dolar seviyesine kadar bir toparlanma görülebilir.
Ancak cılız bir yükseliş var. Çok iştahlı bir yükseliş yok. Dar bant aralığına sıkışmış olan bir ons altın var.
Gram altın 2437-2443 lira seviyesinde. Gram altın tarafındaki yatırımcılar ons altını takip etmeli.Ons altın nereye gram altın oraya.
Gram altın tarafında 2400 TL destek seviyesini bu hafta takip etmeye devam edeceğiz.Para piyasalarında bayram hazırlığı var."
Altın Yatırımı Yaparken Dikkat Edilmesi Gerekenler
Altın yatırımı yapmayı düşünenler için bazı ipuçları:
Piyasaları Takip Edin: Günlük altın fiyatlarını ve ekonomik gelişmeleri yakından izleyin.
Uzun Vadeli Düşünün: Altın genellikle uzun vadeli bir yatırım aracı olarak değerlendirilmektedir.
Farklı Yatırım Araçlarını Değerlendirin: Yalnızca fiziksel altın değil, altın fonları ve altın hesapları gibi farklı yatırım araçlarını da göz önünde bulundurun.