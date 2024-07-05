Altın fiyatları merak edenler için güncel fiyatları derledik. Altın piyasasındaki dalgalanmalar ve ekonomik gelişmeler, yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. Bir süredir olumsuz bir seyir izleyen altın fiyatları psikolojik sınırda duvarı yıktı geçti. Anlık altın fiyatlarını takip eden yatırımcı, güncel altın fiyatı bugün ne kadar? Altın yükseldi mi? sorularına cevap arıyor. Peki, çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün kaç TL? Altın alınmalı mı satılmalı mı, altın fiyatı düşecek mi yükselecek mi? İşte, 5 Temmuz 2024 altın fiyatları alış-satış rakamları son durum...
Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Bugün altın fiyatları, yatırımcıların ve ekonomi takipçilerinin yakından ilgilendiği bir konu olmaya devam ediyor. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatlarındaki değişimleri takip ederek, yatırım stratejinizi belirleyebilirsiniz. Peki Altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek, tam altın fiyatı kaç lira? Altın bundan sonra düşer mi, çıkar mı? İşte çeyrek altın ve gram altın fiyatları son durum bilgileri.
GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış fiyatı 2.501,72 TL
Gram altın satış fiyatı 2.502,07 TL
ÇEYREK ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Çeyrek altın alış fiyatı 4.039,00 TL
Çeyrek altın satış fiyatı 4.097,00 TL
CUMHURİYET ALTINI BUGÜN NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış fiyatı 16.181,00 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı 16.322,00 TL
YARIM ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Yarım altın alış fiyatı 8.109,00 TL
Yarım altın satış fiyatı 8.191,00 TL
22 AYAR BİLEZİK GRAMI BUGÜN NE KADAR?
22 ayar bilezik gram fiyatı alış 2.270,01 TL
22 ayar bilezik gram fiyatı satış 2.288,20 TL
ATA ALTIN BUGÜN NE KADAR?
ATA altın alış fiyatı 16.499,21 TL
ATA Altın satış fiyatı 16.920,64 TL
TAM ALTIN NE KADAR?
Tam atın alış fiyatı 15.999,23 TL
Tam altın satış fiyatı 16.319,91 TL
ALTIN FİYATLARI YÜKSELİR Mİ DÜŞER Mİ?
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, ons altın ve gram altın cephesindeki fiyat gelişmelerine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.
“Gram altında yılın son alım fırsatlarını veren bir hafta var karşımızda” diyerek şöyle devam etti:
"Özellikle altın yatırımcılarını son iki aydır Temmuz ayına hazırlıyorum. Bütün videolarımda da Temmuz ayı itibarıyla yükselişlerin başlayacağına dair ciddi uyarılarım var.
Bu uyarılarım halen geçerli. Temmuz ayı itibarıyla alım fırsatı vermeden her ay yeni bir rekor kırarak yükseliş trendinde olan bir altın piyasası izleyeceğiz.
Ons altın tarafında 2600 dolar, gram altında ise 2700 TL ilk hedef seviyemizdir.
Yıl sonunda ons tarafından 3 bin dolar hedef, gram altında 3 bin, 3 bin 500 TL aralığını hedef olarak beklemeye devam ediyoruz.
Bundan sonra altın yolculuğu başlıyor. Bu son uyarımdır. Temmuzda altında yükseliş yolculuğu başlıyor."
Altın Yatırımı Yaparken Dikkat Edilmesi Gerekenler
Altın yatırımı yapmayı düşünenler için bazı ipuçları:
Piyasaları Takip Edin: Günlük altın fiyatlarını ve ekonomik gelişmeleri yakından izleyin.
Uzun Vadeli Düşünün: Altın genellikle uzun vadeli bir yatırım aracı olarak değerlendirilmektedir.
Farklı Yatırım Araçlarını Değerlendirin: Yalnızca fiziksel altın değil, altın fonları ve altın hesapları gibi farklı yatırım araçlarını da göz önünde bulundurun.