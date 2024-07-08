Altın fiyatları merak edenler için güncel fiyatları derledik. Altın piyasasındaki dalgalanmalar ve ekonomik gelişmeler, yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. FED tarafında faiz indirimi beklentileri artarken, Altın birkaç gündür yatırımcıların yüzünü güldürüyor. Gram altın psikolojik sınır olan 2500 TL'de gidip geliyor. Anlık altın fiyatlarını takip eden yatırımcı, güncel altın fiyatı bugün ne kadar? Altın yükseldi mi? sorularına cevap arıyor. Peki, çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün kaç TL? Altın alınmalı mı satılmalı mı, altın fiyatı düşecek mi yükselecek mi? İşte, 8 Temmuz 2024 altın fiyatları alış-satış rakamları son durum...
Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Bugün altın fiyatları, yatırımcıların ve ekonomi takipçilerinin yakından ilgilendiği bir konu olmaya devam ediyor. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatlarındaki değişimleri takip ederek, yatırım stratejinizi belirleyebilirsiniz. Peki Altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek, tam altın fiyatı kaç lira? Altın bundan sonra düşer mi, çıkar mı? İşte çeyrek altın ve gram altın fiyatları son durum bilgileri.
GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış fiyatı 2.502,04 TL
Gram altın satış fiyatı 2.502,35 TL
ÇEYREK ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Çeyrek altın alış fiyatı 4.045,00 TL
Çeyrek altın satış fiyatı 4.112,00 TL
CUMHURİYET ALTINI BUGÜN NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış fiyatı 16.206,00 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı 16.381,00 TL
YARIM ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Yarım altın alış fiyatı 8.115,00 TL
Yarım altın satış fiyatı 8.216,00 TL
22 AYAR BİLEZİK GRAMI BUGÜN NE KADAR?
22 ayar bilezik gram fiyatı alış 2.272,85 TL
22 ayar bilezik gram fiyatı satış 2.293,33 TL
ATA ALTIN BUGÜN NE KADAR?
ATA altın alış fiyatı 16.563,74 TL
ATA Altın satış fiyatı 16.986,78 TL
TAM ALTIN NE KADAR?
Tam atın alış fiyatı 16.061,81 TL
Tam altın satış fiyatı 16.383,70 TL
ALTIN FİYATLARI YÜKSELİR Mİ DÜŞER Mİ?
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, ons altın ve gram altın cephesindeki fiyat gelişmelerine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.
İslam Memiş "Ciddi bir manipülasyon masası var, neyin ne olacağı belli değil. Piyasada gergin bir bekleyiş var, diken üstünde, rahat nefes aldırmayacak" dedi. Memiş altın fiyatları için yaptığı analizinde 2 bin 300 doları ons altında destek seviyesi olarak belirlerken" düşüş eğilimi devam etmekte. Korkan veya tedirgin olan varsa yüzde 50 alım yapabilir. Beklemek isteyenler 2 bin 300 dolar destek seviyesini takip edebilir" ifadelerini kullandı.
Altın fiyatlarındaki bu geri çekilmenin geçici olduğunu belirten İslam Memiş, "Orta ve uzun vadede değişiklik var mı? Tabii ki hayır.
Gram altında yaz aylarında, düğün sezonunda özellikle temmuz, ağustos aylarında 3000 lira seviyesi, yıl sonuna kadar da 3500 lira seviyesi yine masada durmaya devam ediyor. Burada herhangi bir gerilme, revize ve düşüş ihtimali şu anda beklemiyorum"
Altın alım zamanı ne zaman?
İslam Memiş gram altın yatırımcılarına da alım yapabilecekleri seviyeyi "Gram altın yatırımcısına özellikle geçen hafta ons altını takip edin, 2.300 dolar seviyesinin altına sarkınca karşısındaki gram altın kaça tekabül ediyorsa oradan alımlarınızı yapabilirsiniz" dedi.
Orta doğudaki İran - İsrailgeriliminin ardından rekorlar kıran ve yükseliş trendinde olan ancak bir anda ters köşe yaparak değer kaybeden altın fiyatları için İslam Memiş "Korkan, endişe duyan varsa alım yapabilir.
Gece geç saatlerde ve hafta sonu yine jeopolitik gerilimlere dair haberler gelebilir. Fiyatları yeniden 2700 lira seviyesine fırlatabilir." dedi.
Altın Yatırımı Yaparken Dikkat Edilmesi Gerekenler
Altın yatırımı yapmayı düşünenler için bazı ipuçları:
Piyasaları Takip Edin: Günlük altın fiyatlarını ve ekonomik gelişmeleri yakından izleyin.
Uzun Vadeli Düşünün: Altın genellikle uzun vadeli bir yatırım aracı olarak değerlendirilmektedir.
Farklı Yatırım Araçlarını Değerlendirin: Yalnızca fiziksel altın değil, altın fonları ve altın hesapları gibi farklı yatırım araçlarını da göz önünde bulundurun.