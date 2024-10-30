Altın fiyatları son dönemde merak edilen konular arasında yer alıyor. Piyasaların hareketliliğiyle birlikte altın ne kadar, gram altın ne kadar kaç lira oldu gibi sorular sıklıkla soruluyor. Güncel verilere göre, çeyrek altın fiyatı bugün kaç TL olduğu, özellikle yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Anlık altın fiyatları ve canlı altın fiyatı bilgilerine ulaşmak için yatırımcılar, Kapalıçarşı ve serbest piyasa verilerini canlı olarak takip ediyor. Sarı metal, 30 Ekim Çarşamba gününe rekor tazeleyerek başladı. Peki gram, çeyrek ne kadar? Altın alınmalı mı satılmalı mı, altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? İşte, 30 Ekim 2024 altın fiyatları son durum.

1 /16 Altın fiyatları, son dönemde yaşanan ekonomik gelişmelere bağlı olarak sürekli değişiyor. Gram altın ve çeyrek altın gibi yatırım araçlarına olan ilgi, bu değişkenliği daha da yakından takip etmeye itiyor. Anlık anlık fiyatları öğrenmek isteyen yatırımcılar Kapalıçarşı ve serbest piyasa yakından takip ediliyor. Güncel altın fiyatları haberimizde yer almakta. Atında son durum... Altın fiyatları artacak mı düşecek mi? Dikkat çeken analiz...

2 /16 Canlı altın fiyatları sayesinde altın piyasasındaki dalgalanmaları yakından izleyebilir, doğru yatırım kararları alabilirsiniz. Bu yüzden gram, çeyrek ve diğer altın türlerine yönelik fiyat değişikliklerini anlık olarak takip etmek, kazançlı bir yatırım stratejisi geliştirmenizde yardımcı olacaktır. Kapalıçarşı altın fiyatları ndaki en son durumu; gram altın ne kadar oldu, gram altın kaç TL, çeyrek kaltın ne kadar? gibi merak ettiğiniz tüm detayları sayfamızdan güncel olarak takip edebilirsiniz. İşte güncel fiyatları.

3 /16 GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR? Gram altın alış fiyatı 3.067,34 TL Gram altın satış fiyatı 3.067,88 TL

4 /16 ÇEYREK ALTIN BUGÜN NE KADAR? Çeyrek altın alış fiyatı 5.156,00 TL Çeyrek altın satış fiyatı 5.218,00 TL

5 /16 CUMHURİYET ALTINI BUGÜN NE KADAR? Cumhuriyet altını alış fiyatı 20.562,00 TL Cumhuriyet altını satış fiyatı 20.785,00 TL

6 /16 YARIM ALTIN BUGÜN NE KADAR? Yarım altın alış fiyatı 10.281,00 TL Yarım altın satış fiyatı 10.429,00 TL

7 /16 22 AYAR BİLEZİK GRAMI BUGÜN NE KADAR? 22 ayar bilezik gram fiyatı alış 2.886,06 TL 22 ayar bilezik gram fiyatı satış 2.913,06 TL

8 /16 ATA ALTIN BUGÜN NE KADAR? ATA altın alış fiyatı 20.655,08 TL ATA Altın satış fiyatı 21.173,62 TL

9 /16 TAM ALTIN NE KADAR? Tam atın alış fiyatı 20.029,17 TL Tam altın satış fiyatı 20.421,89 TL

10 /16 Altın yorumu: Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Analistler yorumladı Altın piyasasının güncel durumunu yorumlayan ve altınla ilgili beklentilerini paylaşan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gram altın yatırımcısının ons altını takip etmesi gerektiğini belirterek, "Ons altın nereye gram altın oraya" ifadesini kullandı.



11 /16 Ons altının 2.644 dolar seviyesinde haftaya satıcılı başladığını hatırlatan Memiş, şunları söyledi: "Malum ettiğimiz bant aralığında bir bozulma yok, iki haftadır aynı, 2.580 - 2.680 aralığında.

12 /16 Tabi 2.680 dolar seviyesi test edildiği için 2.580 dolar seviyesi ile alakalı beklentim devam ediyor. Yine Fed öncesi dolar pozisyonu aldığımız için dolar pozisyonumuzu korumaya devam ediyoruz. Ne zamanki ons altın 2.580 ve aşağısına sarkar, kademeli alımlar yapmaya başlayacağız. Ama şuanda dolar pozisyonumuzu korumaya devam ediyoruz."

13 /16 Gram altın tarafında da 2.980 - 3.080 lira aralığını takip edeceğini daha önce ifade ettiğini hatırlatan Memiş, gram altın yatırımcısının yine ons altını takip etmeye devam etmesi gerektiğini kaydetti.

14 /16 Altın gram fiyatının ONS ile yön bulduğunu dile getiren diyen İslam Memiş, şöyle devam etti: "Şu anda serbest piyasalarda gram altın 3.056 seviyesinde. Gram altın/TL fiyatında ons altın nedenli 2.980 lira destek seviyesi ile alakalı beklentim geçerliliğini koruyor.

15 /16 Biz Fed öncesi aldığımız dolar pozisyonunu bozmadık. Ne zamanki ons altında o beklediğimiz düşüşler gelir ki, acelemiz yok, yine biz 2.580 dolar seviyesi ile alakalı beklentimizin devam ettiğini söyleyebilirim."