Canlı altın fiyatları güncel ve anlık verilere ulaşmak isteyen yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Bugün güncel altın fiyatları alış-satış rakamları inceliyor. Güvenli liman olarak kabul edilen sarı metale yatırım yapmak isteyenler 'Altın fiyatları bugün ne kadar oldu, altın düşecek mi çıkacak mı? sorularına yanıt arıyor. ABD'de yapılan başkanlık seçiminde Trump'ın kazanması sonrası altın fiyatları tepetaklak oldu. Kapalıçarşı son dakika verileri ile altının gram fiyatı, bugün durgun. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 12 Kasım altın fiyatları.

1 /17 Altın fiyatları, son dönemde yaşanan ekonomik gelişmelere bağlı olarak sürekli değişiyor. Gram altın ve çeyrek altın gibi yatırım araçlarına olan ilgi, bu değişkenliği daha da yakından takip etmeye itiyor. Anlık anlık fiyatları öğrenmek isteyen yatırımcılar Kapalıçarşı ve serbest piyasa yakından takip ediliyor. Güncel altın fiyatları haberimizde yer almakta. Atında son durum... Altın fiyatları artacak mı düşecek mi? Dikkat çeken analiz...

2 /17 Canlı altın fiyatları sayesinde altın piyasasındaki dalgalanmaları yakından izleyebilir, doğru yatırım kararları alabilirsiniz. Bu yüzden gram, çeyrek ve diğer altın türlerine yönelik fiyat değişikliklerini anlık olarak takip etmek, kazançlı bir yatırım stratejisi geliştirmenizde yardımcı olacaktır. Kapalıçarşı altın fiyatları ndaki en son durumu; gram altın ne kadar oldu, gram altın kaç TL, çeyrek kaltın ne kadar? gibi merak ettiğiniz tüm detayları sayfamızdan güncel olarak takip edebilirsiniz. İşte güncel fiyatları.

3 /17 GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR? Gram altın alış fiyatı 2.880,42 TL Gram altın satış fiyatı 2.880,82 TL

4 /17 ÇEYREK ALTIN BUGÜN NE KADAR? Çeyrek altın alış fiyatı 4.872,00 TL Çeyrek altın satış fiyatı 4.934,00 TL

5 /17 CUMHURİYET ALTINI BUGÜN NE KADAR? Cumhuriyet altını alış fiyatı 19.489,00 TL Cumhuriyet altını satış fiyatı 19.656,00 TL

6 /17 YARIM ALTIN BUGÜN NE KADAR? Yarım altın alış fiyatı 9.745,00 TL Yarım altın satış fiyatı 9.862,00 TL

7 /17 22 AYAR BİLEZİK GRAMI BUGÜN NE KADAR? 22 ayar bilezik gram fiyatı alış 2.749,75 TL 22 ayar bilezik gram fiyatı satış 2.770,62 TL

8 /17 ATA ALTIN BUGÜN NE KADAR? ATA altın alış fiyatı 19.999,08 TL ATA Altın satış fiyatı 20.501,53 TL

9 /17 TAM ALTIN NE KADAR? Tam atın alış fiyatı 19.393,04 TL Tam altın satış fiyatı 19.773,67 TL

10 /17 Altın yorumu: Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Analistler yorumladı Altın fiyatları ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunan Memiş, elinde nakidi bulunan vatandaşlar için "Bu hafta sizin haftanız. Bu haftayı mutlaka iyi değerlendirin. Yılın son alım fırsatını değerlendiriyorsunuz." dedi.



11 /17 Memiş, özellikle çarşamba gününe dikkat çekti ve "Çarşamba gününe kadar bu alımların yapılması gerektiğini düşünüyorum" diye de ekledi.

12 /17 Son 1,5 aydır agresif yükselişlerle birlikte altın yatırımcısına ‘Bekleyin, sakin olun’ uyarılarımız vardı. Ons altın 140 dolar, gram altın 160 TL değer kaybetti Şu an serbest piyasalarda gram altın 3 bin 60 TL, ons altın 2 bin 670 dolar seviyesinde.

13 /17 Bu hafta altın ve gümüş alacaklara bir çağrıda bulundum. Elinizde nakidiniz var, almak için fırsat kovalıyorsunuz ya da yeni elinize para geçti… Bu hafta sizin haftanız.

14 /17 Bu haftayı mutlaka iyi değerlendirin. Yılın son alım fırsatını değerlendiriyorsunuz. Özellikle çarşamba günü enflasyon verisi açıklanacak, çarşamba gününe kadar bu alımların yapılması gerektiğini düşünüyorum.







15 /17 Gram altın ve ons altın tarafında düşük bir rakam görsek de bu düşüşler, geri çekilmeler çok kalıcı değil. Aralık ayı itibarıyla tekrar yukarı yönlü hareketler devam edecektir. Kişisel öngörüm yılı 3 bin 350-3 bin 380 seviyesinde tamamlarız.



















16 /17 Gram altını 2025 yılında 4 bin - 4 bin 500 aralığında beklediğimi söyleyebilirim.