Altın fiyatları, ABD seçimleri öncesinde denge arayışında yatay seyrediyor. Küresel piyasada yatırımcılar diken üstünde. Kamala Harris mi Donald Trump mı? kazanacağına ilişkin belirsizlik sürerken, yatırımcılar temkinli bir yaklaşım benimsiyor. Anlık altın fiyatları, küresel piyasalardaki gelişmeler ve döviz kurlarındaki dalgalanmalara bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Peki, altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek ve cumhuriyet altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 4 Kasım 2024 güncel altın kuru fiyatları...
Altın fiyatları, son dönemde yaşanan ekonomik gelişmelere bağlı olarak sürekli değişiyor. Gram altın ve çeyrek altın gibi yatırım araçlarına olan ilgi, bu değişkenliği daha da yakından takip etmeye itiyor. Anlık anlık fiyatları öğrenmek isteyen yatırımcılar Kapalıçarşı ve serbest piyasa yakından takip ediliyor. Güncel altın fiyatları haberimizde yer almakta. Atında son durum... Altın fiyatları artacak mı düşecek mi? Dikkat çeken analiz...
Canlı altın fiyatları sayesinde altın piyasasındaki dalgalanmaları yakından izleyebilir, doğru yatırım kararları alabilirsiniz. Bu yüzden gram, çeyrek ve diğer altın türlerine yönelik fiyat değişikliklerini anlık olarak takip etmek, kazançlı bir yatırım stratejisi geliştirmenizde yardımcı olacaktır.
Kapalıçarşı altın fiyatlarındaki en son durumu; gram altın ne kadar oldu, gram altın kaç TL, çeyrek kaltın ne kadar? gibi merak ettiğiniz tüm detayları sayfamızdan güncel olarak takip edebilirsiniz. İşte güncel fiyatları.
GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Gram altın alış fiyatı 3.018,96 TL
Gram altın satış fiyatı 3.019,20 TL
ÇEYREK ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Çeyrek altın alış fiyatı 5.055,00 TL
Çeyrek altın satış fiyatı 5.106,00 TL
CUMHURİYET ALTINI BUGÜN NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış fiyatı 20.158,00 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı 20.337,00 TL
YARIM ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Yarım altın alış fiyatı 10.079,00 TL
Yarım altın satış fiyatı 10.204,00 TL
22 AYAR BİLEZİK GRAMI BUGÜN NE KADAR?
22 ayar bilezik gram fiyatı alış 2.828,95 TL
22 ayar bilezik gram fiyatı satış 2.847,86 TL
ATA ALTIN BUGÜN NE KADAR?
ATA altın alış fiyatı 20.581,97 TL
ATA Altın satış fiyatı 21.098,72 TL
TAM ALTIN NE KADAR?
Tam atın alış fiyatı 19.958,27 TL
Tam altın satış fiyatı 20.349,66 TL
Altın yorumu: Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Analistler yorumladı
Altın piyasasının güncel durumunu yorumlayan ve altınla ilgili beklentilerini paylaşan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gram altın yatırımcısının ons altını takip etmesi gerektiğini belirterek, "Ons altın nereye gram altın oraya" ifadesini kullandı.
Gram altın fiyatları düşecek mi, almalı mı satmalı mı? sorularına yanıt İslam Memiş’ten geldi. İslam Memiş şöyle devam etti:
Piyasalarda belirsizlik var. O yüzden ons altın böyle dar bant aralığında gezinmeye devam ediyor.
Yıl sonu ile alakalı 2.800 dolar beklentimiz geçirliliğini koruyor. ONS, 2.750 dolar seviyesini zaten gördü. Ons fiyatı 2.757 dolar düzeyine kadar yükseldi.
Sonra hızı kesildi ve burda da 40 dolarlık bir satış gördük. 2.717 dolar seviyesine kadar geriledi. Burada daha çok 2.717-2.737 dolar seviyesinde oyalanıyor.
Ama bizim düşüş yönlü beklentimiz devam ediyor. Sabır noktasında bir problem yok. Bu noktadan ons altın satın almam. 2.580 dolar düzeyini hedef koyarak kenarda beklemeye devam ediyorum. Elinde Türk Lirası olan vatandaşlar ise Euro'yu işaret etmeye devam ediyoruz.
Altında ise düşüş yönlü beklentimiz sürüyor. Gram altın ise serbest piyasalarda 3.140 TL seviyesinde. Gram altın yatırımcısına uyarımız her zaman aynı. Ons altın nereye gram altın oraya.
Burada da yine ons altını beklemeye devam ediyoruz. Ons altında düşüş beklediğimizden bizim için gram altında da aşağı yönlü hareketler süpriz olmayacaktır. Ancak dolar/TL nedeniyle gram altın tarafındaki o geri çekilmeler, ons altın kadar hızlı olmayabilir.
Buraya dikkat etmekte fayda var. Gram altın için yıl sonu ile alakalı 3.350-3.380 banat aralığında yılın tamamlanması muhtemel. Bizim için yıl zaten bitti ama."
Altın fiyatları artacak mı düşecek mi? Dikkat çeken analiz...
Analistler, altın talebinin sene başından bu yana devam eden merkez bankası alımları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirme politikasına devam edeceğine yönelik beklentiler ve Ortadoğu’daki çatışmalar sebebiyle güçlü kaldığı görüşünde.
Petrol fiyatlarındaki son düşüş enflasyonun yeniden yükselebileceği endişelerini azaltırken, analistlere göre bu durum merkez bankalarına faiz oranlarını düşürmek için daha fazla alan sağlıyor.
Düşük faiz oranları genellikle altına talebi artırırken, bu durum sabit vadeli mevduat gibi yatırımları daha az cazip hale geliyor.