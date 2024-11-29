Canlı altın fiyatları güncel ve anlık verilere ulaşmak isteyen yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Bugün güncel altın fiyatları alış-satış rakamları inceliyor. Güvenli liman olarak kabul edilen sarı metale yatırım yapmak isteyenler ''Altın fiyatları bugün ne kadar oldu, düştü mü, yükseldi mi? sorularına yanıt arıyor. Uzman görüşlerine göre altın fiyatlarının yönü Trump'ın koltuğa oturduktan sonra yukarı olmaya devam edecek. Altın fiyatları son gelişmeler ışığında sakin seyretmeye devam ediyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 29 Kasım 2024 altın fiyatları canlı takip ekranı ile güncel alış-satış rakamları.

1 /18 Altın fiyatları, son dönemde yaşanan ekonomik gelişmelere bağlı olarak sürekli değişiyor. Gram altın ve çeyrek altın gibi yatırım araçlarına olan ilgi, bu değişkenliği daha da yakından takip etmeye itiyor. Anlık anlık fiyatları öğrenmek isteyen yatırımcılar Kapalıçarşı ve serbest piyasa yakından takip ediliyor. Güncel altın fiyatları haberimizde yer almakta. Atında son durum... Altın fiyatları artacak mı düşecek mi? Dikkat çeken analiz...

2 /18 Canlı altın fiyatları sayesinde altın piyasasındaki dalgalanmaları yakından izleyebilir, doğru yatırım kararları alabilirsiniz. Bu yüzden gram, çeyrek ve diğer altın türlerine yönelik fiyat değişikliklerini anlık olarak takip etmek, kazançlı bir yatırım stratejisi geliştirmenizde yardımcı olacaktır. Kapalıçarşı altın fiyatları ndaki en son durumu; gram altın ne kadar oldu, gram altın kaç TL, çeyrek kaltın ne kadar? gibi merak ettiğiniz tüm detayları sayfamızdan güncel olarak takip edebilirsiniz. İşte güncel fiyatları.

3 /18 GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR? Gram altın alış fiyatı 2.970,38 TL Gram altın satış fiyatı 2.970,83 TL

4 /18 ÇEYREK ALTIN BUGÜN NE KADAR? Çeyrek altın alış fiyatı 4.967,00 TL Çeyrek altın satış fiyatı 5.037,00 TL

5 /18 CUMHURİYET ALTINI BUGÜN NE KADAR? Cumhuriyet altını alış fiyatı 19.865,00 TL Cumhuriyet altını satış fiyatı 20.071,00 TL

6 /18 YARIM ALTIN BUGÜN NE KADAR? Yarım altın alış fiyatı 9.957,00 TL Yarım altın satış fiyatı 10.078,00 TL

7 /18 22 AYAR BİLEZİK GRAMI BUGÜN NE KADAR? 22 ayar bilezik gram fiyatı alış 2.777,15 TL 22 ayar bilezik gram fiyatı satış 2.803,71 TL

8 /18 ATA ALTIN BUGÜN NE KADAR? ATA altın alış fiyatı 20.075,64 TL ATA Altın satış fiyatı 20.585,96 TL

9 /18 TAM ALTIN NE KADAR? Tam atın alış fiyatı 19.467,28 TL Tam altın satış fiyatı 19.855,10 TL

10 /18 Altın yorumu: Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Analistler yorumladı Altın fiyatları ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunan İslam Memiş hem küçük hem de büyük yatırımcının güvenli limanı altın için yeni yılda yeni bir destekle yükselişine devam edeceğini öngörüsünde bulundu.

11 /18 İslam Memiş geçtiğimiz günlerde de ONS altın fiyatlarındaki yükselişi işaret ederek yeni yılda altının bir destekçi daha bulacağını ve yükselişe devam edeceğini öngördüğünü söyledi.

12 /18 İslam Memiş altının ons fiyatı için, “Ons altın 2645 dolarda. Yükseliş isteği devam ediyor. Geçtiğimiz hafta 2.537 dolardı. O dönemde 'Altın benim paramla ucuz değil, bedava' demiştim.

13 /18 Bir hafta içinde ons altında 100 doların, gram altında ise 150 liranın üzerinde bir getiri sağlandığını görünce bu söylemin ne kadar doğru olduğu ortaya çıktı. Kısa vadede 2580-2680 dolar bant aralığını takip ediyorum. Aralık ayı itibarıyla yükseliş yönlü beklentim devam ediyor.

14 /18 Yılı 2700 doların üzerinde tamamlayabiliriz. 2025 için 3000-3500 dolar beklentimizde bir değişiklik yok. Altın tarafın"da tam gaz yola devam ediyoruz” yorumunu yaptı. Türkiye'de yatırımcının en çok tercih ettiği altın türü olan gram altını da yorumlayan ünlü analist, gram altın için şunları söyledi:

15 /18 “Gram altın serbest piyasalarda 3081-3096 lira aralığında işlem görüyor. Gram altın için 3050-3100 lira aralığını bekliyoruz. Ons altından destek alarak yıl boyunca yükselişini sürdüren gram altın, dolardan destek alarak da değer kazanmaya devam edecek. Yılı 3000-3500 lira aralığında tamamlayacağımızı öngörüyorum. Altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketlerin devam etmesini bekliyoruz.”

16 /18 Altın Çeşitleri ve Ayarları Nelerdir? Altın para basımında ve mücevhercilikte kullanılan altın alaşımlarının ayarlarının ülkeden ülkeye değişim gösterdiği bilinir. Genel olarak altın ayarları hakkında bilgi vermek gerekirse, herhangi bir alaşımdaki altın saflığı karat olarak ifade edilir. Saf altın 24 karat (100% altın) olup kuyumcukta kullanılamayacak kadar yumuşaktır. Türk iç piyasasındaki mücevherler 22, 18 ve 14 ayarlık altın alaşımlarından yapılır.

17 /18 Ayar, gram alaşımda bulunan altın miktarına göre belirlenir. Söz gelimi; 24 ayar altın saf altındır ve 1000 miligramdır. 22 ayarda gram başına 916 mg, 18 ayarda 750 mg , 14 ayarda 583 mg altın bulunur. Genellikle dışsatım için kullanılan 21 ayar altında ise, 875 mg altın bulunur. 18 ayarlık altın alaşımları da içlerindeki gümüş ve bakır miktarlarına göre renk alır ve ayrılırlar. Örneğin; Yeşil altında %25 gümüş, sarı altında % 12.5 gümüş ve % 12.5 bakır, pembe altında % 0.6 gümüş ve % 19 bakır, kırmızı altında ise % 25 bakır bulunur.