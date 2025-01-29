İslam Memiş, "Kısa vadeye ve uzun vadeye ayrı bakmak lazım. Gram altın ve ons altına ayrı bakmak lazım. Kısa vadede 2 bin 760 dolar seviyesinde olan bir ons altın var karşımızda. Ocak ayında beklenenden daha fazla yükseldi. Bu da teknik olarak satışların gelmesi gerektiğini arkasında bir sebep olmadan bu kadar yükseldiğini gösteriyor" ifadelerini kullandı.