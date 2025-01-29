Fed faiz kararı bugün açıklanıyor. Uzmanlar, Fed'in, faiz indirimleri için uzun süre bekleyebileceğini hatta faiz artırımlarının bile söz konusu olabileceği öngörüsünde bulundu. Piyasalar gözünü ABD Merkez Bankası’ndan gelecek karara çevirmişken, İslam Memiş, ons altın tarafında 2 bin 650 hatta bin 600 dolar seviyelerine kadar bir geri çekilme beklendiğini söyleyerek bunun alım fırsatı olabileceğini açıkladı. Memiş, altında asıl kırılmanın yaşanacağı tarihi de duyurdu. İşte detaylar.
Altın ve dolar yatırımcılarının gözü bugün saat 22:00’de açıklanacak Fed faiz kararında. Altında rekor denemeleri sürerken, gram altın 3170 TL sınırına dayandı. Bugün açıklanacak olan ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı, hem altın hem de dolar fiyatlarında belirleyici olacak.
FED faiz kararlarının ne olacağının yanında FED Başkanı Jerome Powell'in yapacağı açıklamalar da piyasaların yönünü belirlemede etkili olacak. Sarı metale yatırım yapanlar ise güvenli liman olarak görülen altında neler olacağını merak etmeye devam ediyor. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatları için asıl kırılma noktasını açıklayarak alım fırsatı için önemli tarihi verdi.
Altın fiyatları ne olur, düşer mi çıkar mı?
Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarıyla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. İslam Memiş, 2025 yılı Temmuz ayının altın piyasası için kritik bir kırılma noktası olacağını belirterek, bu dönemde gram altının 3.500 - 3 bin 700 seviyesini aşabileceğini ve sonrasında 4.000 TL seviyesinin hedeflenebileceğini ifade etti. İşte katıldığı bir televizyon programında İslam Memiş’in altın fiyatlarına yönelik yaptığı o açıklamanın detayı:
İslam Memiş, "Kısa vadeye ve uzun vadeye ayrı bakmak lazım. Gram altın ve ons altına ayrı bakmak lazım. Kısa vadede 2 bin 760 dolar seviyesinde olan bir ons altın var karşımızda. Ocak ayında beklenenden daha fazla yükseldi. Bu da teknik olarak satışların gelmesi gerektiğini arkasında bir sebep olmadan bu kadar yükseldiğini gösteriyor" ifadelerini kullandı.
Memiş, "Biz bundan sonraki süreçlerde ons altın tarafında 2 bin 650 hatta bin 600 dolar seviyelerine kadar bir geri çekilme beklediğimi söyleyebilirim" diyerek bu geri çekilmeleri alım fırsatı olarak değerlendirdi.
Memiş'in altın fiyatlarına ilişkin ifadeleri şu şekilde: "Orta ve uzun vadeye baktığımız zaman 2 bin 850 dolar 3 bin dolar hala masada durmaya devam edecek. Yıla daha yeni başladık bundan sonra jeopolitik gerilimler Trump'ın söylemleri hamleleri küresel ekonomiye dair belirsizlikler var. Ekonomi anlamında bir her ay ayrı bir hikâye duyacağız. Trump'ın hamleleri piyasalara direkt olarak yansıyacak.
Altın fiyatları ne zaman yükselecek?
Gelecek haftalarda bu gerilemelerle beraber bir alım fırsatı doğacaktır. Ama orta ve uzun vadede altın yatırımcısını uzun vadede koruyabilir. Elinde altın bulunduranlar var. Temmuz ayına kadar 3 bin 500 3 bin 700 seviyeleri gündemde. Temmuzdan sonra asıl kırılmayı beklediğim 4 bin lira seviyesi üzerindeki rakamlar var."