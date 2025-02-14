Ons altın, haftanın son işlem gününe 2 bin 930 dolar ile zirve seviyeye yakın başladı. Altının ons fiyatı, salı günü 2 bin 942 dolar ile rekor kırmıştı. Gram altın, 3 bin 417 Türk Lirası ile rekor kırdı. Çeyrek Altın 5 bin 594 Türk Lirası'ndan fiyatlandı. Peki, altının seyri ne yönde olacak? Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, sert düşüşlerin gelebileceğini ifade ederken gram altın için temmuz sonrasına işaret etti.

1 /11 Altın fiyatları canlı alış-satış tablosu son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, yeni güne artışla başlamasının ardından yukarı yönlü hareketini sürdürüyor. Gram altın fiyatı 3 bin 408 TL seviyesinden alıcı bulurken; çeyrek altın fiyatı ise 5.634 TL'den satılıyor. İşte, Kapalıçarşı'dan anlık altın fiyatları...

2 /11 GRAM ALTIN FİYATI Alış: 3.408 TL Satış: 3.408 TL



3 /11 ÇEYREK ALTIN FİYATI Alış: 5.634 TL Satış: 5.679 TL



4 /11 YARIM ALTIN FİYATI Alış: 11.189 TL Satış: 11.267 TL



5 /11 GRAM 1,5 AYDA 425 LİRA KAZANDIRDI

Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın piyasaları için yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti: Trump'ın söylemleri altın fiyatlarında üzerinde 1,5 aydır önemli bir etkiye sahip. Özellikle kasım ayında kamuoyuna 2025 yılına ilişkin ons altın tarafında 3050-3080 dolar, gram altın tarafında 4000-4500 lira aralığı ile alakalı öngörümü açıkladım. Bir buçuk aylık süreç içinde ons altın tarafında 20 dolar gram altın tarafında 425 liralık bir değer artışı gördük.



6 /11 ALTIN FİYATLARI YÜKSELECEK Mİ?

Kasım ayında 3050-3080 dolar seviyesini telaffuz etsem de son iki haftadır altın tarafında yaşanan bu yukarı yönlü hareketlerin çok sağlıksız olduğunu ben şahsen düşünüyorum. Tamamen bir manipülasyon piyasası olduğunu söyleyebilirim.

7 /11 Ama gram altın tarafında aynısını söyleyemem. Gram altın dolardan önemli ölçüde etkilenir. Bu yükselişlerini yıl boyunca devam ettirir diye tahmin ediyorum. Temmuz ayına kadar 3700-3800 lira. Temmuzda sonra 4000 lira seviyesi üzerinde ataklar gerçekleşebilir.

8 /11 Ons altın tarafında da sert düşüşlere hazırlıklı olmak lazım. Londra'dan Amerika'ya altın transferleri vardı. Altına da ithalat vergisi gelecek endişesi ile yurt dışındaki altın tüccarları ve şirketler fiziki altınlarını Amerika'ya transfer ediyor. Bu yükselişlerin arkasındaki nedenlerden birisi de bu.

9 /11 SERT DÜŞÜŞLER GELEBİLİR

Diğer önemli bir faktörde Trump ve Elon Musk'ın altın için bir planı var. Altını yeniden bir değerleme modeli yapacaklar. 42 dolar seviyesinden sabitlediği dolar değerini FED büyük bir ihtimalle güncel değer üzerinden hesaplayacak. Ve FED'in altınları muhtemelen yine Amerika'daki Hazine'ye aktarılacak.

10 /11 Tüm piyasalarda yaşanan belirsizlikler büyük bir manipülasyonun parçası. 2025 yılı için geniş bant aralığına odaklanmak gerekirse 2580 dolar seviyesi var, yukarıda 3080 dolar seviyesi var. Bu yıl bu bant aralığında fiyatları oyalayacaklarını düşünüyorum.