Ankara iftar vakti 2025: Ankara'da akşam ezanı saat kaçta okunuyor? 6 Mart Ramazan imsakiyesi

Ramazan ayı, manevi bir arınma, sabır, şükür ve yardımlaşma ayıdır. Kur'an-ı Kerim'in indirildiği, on bir ayın sultanı olarak nitelendirilen mübarek Ramazan ayı tüm coşkusuyla devam ediyor. Ankara'da yaşayan ve oruç ibadetini sürdürenler, sahur saatlerini araştırmaya devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı Ankara imsakiyesinde iftar saati akşam ezanı saatleri de yer almaktadır. İşte 6 Mart Ankara iftar vakitleri.