Ankara iftar vakti 2025: Ankara'da akşam ezanı saat kaçta okunuyor? 6 Mart Ramazan imsakiyesi

Ankara'da yaşayanlar için Ramazan ayı boyunca iftar ve sahur vakitleri büyük önem taşıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi verilerine göre, Ankara için günlük imsakiye takvimi ile ezan saatleri takip edilmekte. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı Ankara İmsakiyesine göre 6 Mart Perşembe bugün iftar saat 18:52'de yapılacak. İşte Ankara Ramazan 2025 imsakiyesi.
Ramazan ayı, manevi bir arınma, sabır, şükür ve yardımlaşma ayıdır. Kur'an-ı Kerim'in indirildiği, on bir ayın sultanı olarak nitelendirilen mübarek Ramazan ayı tüm coşkusuyla devam ediyor. Ankara'da yaşayan ve oruç ibadetini sürdürenler, sahur saatlerini araştırmaya devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı Ankara imsakiyesinde iftar saati akşam ezanı saatleri de yer almaktadır. İşte 6 Mart Ankara iftar vakitleri.
ANKARA'DA İFTAR SAAT KAÇTA? (6 MART PERŞEMBE)
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı Ramazan imsakiyesine göre 6 Mart Perşembe iftar vakti saat 18:52'de yapılacak.
Sahur vakti nedir?
Sahur, İslam dininde oruç tutan kişilerin, gün doğmadan önce yedikleri son yemektir. Sahur, imsak vaktinden önce yapılan bu öğünle oruca hazırlık sağlanır. Oruç süresince vücuda enerji sağlayacak besinlerin tüketilmesi önerilir.
İmsak nedir?
İmsak, İslam dininde oruç tutan kişilerin yeme, içme ve diğer orucu bozan eylemleri bırakmaları gereken vakittir. İmsak vakti, sabah namazı vaktinin girmesiyle başlar ve gün doğumuna kadar devam eder.
İmsak Vakti Ne Zaman?
İmsak vakti, şehirlere ve günlere göre değişir. Ramazan imsakiyesi takip edilerek güncel imsak saatleri öğrenilebilir.
İftar saati nedir?
İftar saati, İslam dininde oruç tutan kişilerin akşam ezanı ile birlikte oruçlarını açtıkları vakittir. Güneş battığında akşam ezanı okunur ve oruç açma vakti gelir.