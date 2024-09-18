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Ankara'da sular ne zaman gelecek? 18 Eylül 2024 Çarşamba ASKİ su kesintisi sorgula

14:09 - 18/09/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
<p>ASKİ su kesintisi olan ilçe ve mahalle listesi</p>
ASKİ su kesintisi olan ilçe ve mahalle listesi

Ankara'daki su kesintileri hakkında bilgi almak isteyenler, ASKİ su kesintisi sorgulama hizmeti ile güncel durumu öğrenebilirler. ASKİ su arıza sayfasında, yaşanan kesintilerin nedeni ve tamir süreciyle ilgili ayrıntılar paylaşılır. Vatandaşlar, Ankara'da sular ne zaman gelecek sorusuna bu sayfa üzerinden hızlıca yanıt bulabilirler.

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Ankara'da yaşanan su kesintileri nedeniyle mağdur olanlar için ASKİ su arıza sorgulama işlemi büyük önem taşıyor. Ankara'da sular ne zaman gelecek sorusunun cevabını bulmak için ASKİ'nin resmi web sitesi veya mobil uygulaması vatandaşlar tarafından sıklıkla ziyaret ediliyor.

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ASKİ Çağrı Merkezi ALO 153 hattını arayabilir veya sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Güncel su kesintisi bilgileri için bu kanalları düzenli olarak kontrol etmeniz önemlidir.

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Ankara su kesintisi sorgulama ekranı ve bugün hangi ilçelerde su olmayacağı merak ediliyor. Ankara'da yaşanan su kesintileri nedeniyle günlük hayatınız aksıyorsa, ASKİ su arıza sorgulama sistemi size yardımcı olabilir. Peki, Ankara'da su kesintisi hangi ilçelerde olacak? İşte Ankara su kesintisi sorgulama ekranı.

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ANKARA SU KESİNTİLERİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Ankara’da bugün su kesintisi olan yerler, Ankara’da bugün su kesintisi var mı? soruları Ankaralılar tarafından günlük olarak sorgulanıyor.

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Ankara’da ASKİ su kesintisi olan ilçeler listesini açıkladı. Ankara geneli kesintileri için tıklayın

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Mamak, Etimesgut, Çamlıdere su kesintilerinin olduğu ilçeler ilçeler arasında yer almakta.

#Ankara su kesintisi
#ASKİ su kesintileri
#ASKİ
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