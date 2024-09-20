Ankara'da yaşanan su kesintileri nedeniyle mağdur olanlar için ASKİ su arıza sorgulama işlemi büyük önem taşıyor. Ankara'da sular ne zaman gelecek sorusunun cevabını bulmak için ASKİ'nin resmi web sitesi veya mobil uygulaması vatandaşlar tarafından sıklıkla ziyaret ediliyor.