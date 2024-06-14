ANKET GELDİ, HESAPLAR DEĞİŞTİ: Memur ve memur emekli maaşları ne kadar olacak? Öğretmen, hemşire, vaiz...

Memur ve emekli maaş zammı için geri sayım başladı. SSK, Bağ-Kur, memur emeklisi ve memurlar 6 aylık enflasyon rakamlarını beklerken, Merkez Bankası Temmuz zammı için son ipucunu verdi. Peki yeni oran sonrası maaşlar nasıl değişecek? En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? İşte milyonlarca kişinin merakla beklediği yeni maaş hesaplama tablosu…

1 / 8 Son dakika: Emekli ve memur maaş zammı bekleyenler dikkat! 20 milyona yakın kişi, Temmuz 2024 zam dönemi için yeni maaş hesaplamalarına başladı. Ancak bugün yaşanan son dakika gelişmesi ile hem SSK, Bağ-Kur, memur emeklilerinin hem de memurların maaş zammında tablo değişti. 6 aylık enflasyon farkı için son ipucu geldi.

2 / 8 MERKEZ BANKASI’NDAN HAZİRAN AYI ENFLASYON TAHMİNİ Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi’nin yenisini yayımladı. Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 43,64 iken, bu anket döneminde yüzde 43,52 oldu.

3 / 8 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 33,21 iken, bu anket döneminde yüzde 31,79 olarak duyuruldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 21,33 ve yüzde 20,33 olarak gerçekleşti. Bankanın cari ay yani Haziran 2024 TÜFE beklentisi ise yüzde 2,52 olarak açıklandı.

4 / 8 GÖZLER 3 TEMMUZ’DA Emekli ve memur zammının kesinleşmesine sadece 1 veri kaldı. 3 Temmuz Çarşamba günü Haziran ayı enflasyonunun duyurulması ile 16 milyon emekli, 4 milyon memur refah payı ve seyyanen zam olmadan yeni maaşlarını öğrenmiş olacak.

5 / 8 5 AYLIK KESİNLEŞEN RAKAMLAR Mayıs ayı enflasyonunun açıklanması ile 5 aylık garantilenen zam oranları da belli olmuştu. Mayı ayında enflasyon aylık bazda yüzde 3,37 artarken, yıllık bazda rekor seviye yüzde 75,45 olarak açıklandı. • 5 aylık enflasyon: Yüzde 22.72 • 5 aylık SSK, Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 22.72 • 5 aylık memur enflasyon farkı: Yüzde 6.72 • 5 aylık memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 10 • 5 aylık enflasyon farkı dahil zam oranı: Yüzde 17.4

6 / 8 MERKEZ BANKASI’NIN ANKETİ 6 AYLIK ENFLASYONDA RAKAMI VERDİ Bankanın açıkladığı son tahmine göre yeni oranlar şöyle şekillendi: • 6 aylık enflasyon: Yüzde 25,81 • 6 aylık SSK, Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 25,81 • 6 aylık memur enflasyon farkı: Yüzde 9,40 • 6 aylık memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 10 • 6 aylık enflasyon farkı dahil zam oranı: Yüzde 20,35

7 / 8 EN DÜŞÜK MEMUR VE MEMUR EMEKLİ MAAŞI (6 AYLIK ZAM TAHMİNİ) Memur: 32.860 liradan - 39.547 liraya, Bekar memur: 30.372 liradan - 36.552 liraya, Memur emeklisi: 14.740 liradan - 17.739 liraya yükselecek. Ortalama memur maaşları da Temmuz'da 44.000 – 44.500 TL seviyesine gelecek.