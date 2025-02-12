ANADOLU ÜNİVERSİTESİ KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

2024-2025 yeni eğitim öğretim yılında kayıt ücretlerine yapılan zam ile

birlikte, geçen yılki dönemlik ücreti 1180 lira olan bölümlerin dönemlik ücreti

yüzde 69 artış ile 1995 liraya çıktı.

2023-2024 akademik yılında dönemlik ücreti 1565 lira olan bölümlerin

ücretleri ise yüzde 55 zamla 2 bin 430 lira oldu. Önceki dönem 2 bin 80 lira

olan yabancı dil eğitimli programların öğretim giderleri ücretleri ise 3 bin 400

lira oldu