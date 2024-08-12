AÖL sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. 20-21 Temmuz 2024 tarihlerinde üç oturumda gerçekleşen Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınavlarında değerlendirme süreci devam ediyor. Bu kapsamda gözler "AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorularına çevrildi. Sınava katılım sağlayanlar MEB'ten gelecek 'AÖL 3. dönem sınav sonuçları açıklandı' son dakika duyurusunu bekliyor. İşte, meb.gov.tr ile Açık Lise sınav sonucu sorgulama ekranı

1 / 7 Açık lise sınav sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulacak olup gözler gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Öğrenciler sınav sonuçlarını öğrenci numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak öğrenebilecekler. Peki; Açık lise AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte Açık Öğretim Lisesi 3.dönem AÖL sonuçları MEB sorgulama bilgileri.

2 / 7 AÖL SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

AÖL sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi resmi internet sitesi üzerinden sonuç ekranı "https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx" üzerinden açıklanacak. Öğrenciler sınav sonuçlarını öğrenci numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak öğrenebilecekler.



3 / 7 AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınav sonuçları 14 Ağustos 2024 Çarşamba günü açıklanacak. Öğrenciler sınav sonuçlarını, https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresi üzerinden öğrenebilecek.

4 / 7 AÖL SINAVI DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIYOR?

* Açık Lise sınavlarında, öğrencinin sınava katılacağı her dersten çoktan seçmeli 4 seçenekli 20 soru sorulacak, her doğru cevabın puan değeri 5 olacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir. * Sınav değerlendirmesi her ders için ayrı olmak üzere 100 tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Başarı puanı hesaplamasında; [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. * Sınav sonuçlarında öğrencilerin doğru-yanlış cevap sayısına ilişkin veri açıklanmayacaktır.





5 / 7 * Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle değerlendirme yapılacaktır.

* Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi hâlinde soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

6 / 7 AÖL DERS GEÇME NOTU KAÇ?

Açık Öğretim Lisesinde not sistemi 100'lük sistem olarak uygulandığından bir dersten başarılı olmak için, 45 puan alınması gerekiyor.