Apple'ın vintage listesinde yer alan ürünler, artık aktif olarak satılmayan ve genellikle daha yeni modellerle değiştirilmiş olan cihazlardır. Bu sınıflandırma, kullanıcıların bu eski cihazları için sınırlı destek alabileceğini ifade eder. Daha eski cihazlar ise "obsolete" (kullanım dışı) olarak sınıflandırılır ve bunlar için hiçbir servis desteği sunulmaz.