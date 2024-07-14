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Apple'ın vintage listesi güncellendi: Apple o modelleri rafa kaldırdı!

16:48 - 14/07/2024 Pazar
Yeni Şafak
<p>Apple'ın vintage listesinde yer alan eski ürünler</p><p><br></p>
Apple'ın vintage listesinde yer alan eski ürünler

Apple'ın vintage listesi, artık tam donanım servisi için desteklenmeyen ancak parça bulunabilirliğine bağlı olarak hâlâ onarıma uygun olabilecek birçok ikonik ürünü içeriyor. Vintage listeye son eklenen iPhone modeller merak konusu. İşte Vintage listeye eklenen ürünler.

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"Vintage" terimi, Apple tarafından ürünlerin belirli bir süre boyunca satışta olmamasını ifade eder. Apple, vintage ürünleri, satıştan çekilmesinin üzerinden beş ila yedi yıl geçen ürünler olarak tanımlar. Bu ürünler hala sınırlı da olsa onarım ve servis hizmetlerine uygun olabilirler, ancak parçaların bulunabilirliği durumunda bu hizmetler sağlanabilir​. İşte Vintage listeye eklenen ürünler:

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Apple'ın vintage listesinde yer alan ürünler, artık aktif olarak satılmayan ve genellikle daha yeni modellerle değiştirilmiş olan cihazlardır. Bu sınıflandırma, kullanıcıların bu eski cihazları için sınırlı destek alabileceğini ifade eder. Daha eski cihazlar ise "obsolete" (kullanım dışı) olarak sınıflandırılır ve bunlar için hiçbir servis desteği sunulmaz.

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Apple, 2017 yılında çıkış yapan iPhone X modeliyle birlikte 1. nesil HomePod ve AirPods cihazlarının da Vintage (eski) ürün listesine eklendiğini duyurdu. iPhone X, artık Apple'dan hiçbir şekilde destek alamayacak.

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Öte yandan Apple, iPhone X modelleriyle birlikte 1. nesil HomePod ve AirPods cihazlarını da vintage listesine ekledi.Apple, üç popüler ürününü daha "vintage" olarak sınıflandırdı. Bu ürünler şunlardır:

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Apple Üç Modeli Daha Vintage Listesine Ekledi! Eski Ürünler Listesi Güncellendi (2024 Temmuz). İşte Apple'ın vintage listesinde yer alan eski ürünler şöyle;

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iPhone 4

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iPhone 5

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iPhone 6

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Phone SE

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iPhone 8

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iPhone 8 Plus

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iPhone X

#Apple
#vintage listesi
#iPhone
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