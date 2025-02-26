Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimine göre, ikinci ara tatil 31 Mart - 4 Nisan tarihleri arasında uygulanacak. Peki Ramazan Bayramı ara tatilde mi? İkinci ara tatil Ramazan bayramına mı denk geliyor?
Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı ikinci ara tatili nisan ayında yapılacak. Hafta sonlarıyla birlikte 9 gün tatil yapacak olan öğrenciler de ikinci ara tatilin ne zaman olacağını, bayrama mı denk geldiğini, tatilin başlangıç ve bitiş tarihini merak ediyor. İşte, 2024-2025 ara tatil takvimi...
İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?
İkinci ara tatil, 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek. Hafta sonlarıyla birlikte 9 gün tatil yapacak olan öğrenciler, 7 Nisan Pazartesi günü yeniden ders başı yapacak.
RAMAZAN BAYRAMI ARA TATİLDE Mİ?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre, 2025 Ramazan Bayramı 30 Mart Pazar günü başlayacak ve 1 Nisan Salı günü sona erecek. İkinci ara tatil 31 Mart Pazartesi günü başlayıp, 4 Nisan Cuma günü sona erecek.
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başladı ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak. Bu tarihten sonra yaklaşık 3 ay sürecek yaz tatili süreci başlayacak.