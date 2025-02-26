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Ara tatil ne zaman bayrama mı denk geliyor?

Ara tatil ne zaman bayrama mı denk geliyor?

14:0526/02/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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<p>Nisan ara tatil tarihi</p>
Nisan ara tatil tarihi

Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimine göre, ikinci ara tatil 31 Mart - 4 Nisan tarihleri arasında uygulanacak. Peki Ramazan Bayramı ara tatilde mi? İkinci ara tatil Ramazan bayramına mı denk geliyor?

Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı ikinci ara tatili nisan ayında yapılacak. Hafta sonlarıyla birlikte 9 gün tatil yapacak olan öğrenciler de ikinci ara tatilin ne zaman olacağını, bayrama mı denk geldiğini, tatilin başlangıç ve bitiş tarihini merak ediyor. İşte, 2024-2025 ara tatil takvimi...

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci ara tatil, 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek. Hafta sonlarıyla birlikte 9 gün tatil yapacak olan öğrenciler, 7 Nisan Pazartesi günü yeniden ders başı yapacak.

RAMAZAN BAYRAMI ARA TATİLDE Mİ?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre, 2025 Ramazan Bayramı 30 Mart Pazar günü başlayacak ve 1 Nisan Salı günü sona erecek. İkinci ara tatil 31 Mart Pazartesi günü başlayıp, 4 Nisan Cuma günü sona erecek.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başladı ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak. Bu tarihten sonra yaklaşık 3 ay sürecek yaz tatili süreci başlayacak.

#Ara tatil
#MEB
#Ramazan Bayramı

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