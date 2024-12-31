ARALIK AYI ENFLASYON ORANLARI: TÜİK aralık ayı enflasyon verisi ne zaman açıklanacak? 6 aylık fark...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketi, yıl sonu enflasyon beklentilerini ortaya koyarken, gözler Aralık ayı enflasyon verisine çevrildi. TÜİK tarafından açıklanacak bu veriler, 6 aylık enflasyon farkını netleştirerek memur ve emekli zamlarını belirlemede kritik bir rol oynayacak. Ekonomi çevreleri ve sektör çalışanları, Ocak ayı zamları için hesaplamalarını enflasyon beklentileri doğrultusunda yapmaya başladı. Aralık ayı enflasyon oranının 3 Ocak'ta açıklanması bekleniyor. Peki, beklentiler hangi yönde? İşte ayrıntılar!
Yıl sonuna yaklaşırken, Aralık ayı enflasyon verileri büyük bir heyecanla bekleniyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın piyasa katılımcıları anketiyle yıl sonu enflasyon beklentisi şekillenirken, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak veriler, maaş ve ödemelerin hesaplanmasında belirleyici olacak. Özellikle memur ve emekli maaş zamları için kritik öneme sahip 6 aylık enflasyon farkı, bu verilerle netleşecek. TÜİK’in Aralık ayına ait enflasyon oranlarını 3 Ocak’ta açıklaması bekleniyor. Detaylar için gözler bu tarihe çevrildi!
TÜİK ARALIK 2024 ENFLSAYON VERİSİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih belli oldu. Aralık 2024 enflasyon rakamları 3 Ocak Cuma günü saat 10.00'da açıklanacak.
MERKEZ BANKASI ARALIK AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ 2024
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) anketine göre, piyasanın yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 45,28 olarak kaydedildi. Bir önceki ankette yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 44,81 olarak belirlenmişti.
TCMB'nin yılın son enflasyon raporunda yıl sonu beklentisi yüzde 44 seviyesine yükseltilmişti. Son piyasa katılımcıları anketinde 12 ay sonrası için enflasyon beklentisi ise yüzde 27,07 oldu. Bir önceki ankette beklenti yüzde 27,20 seviyesindeydi. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise yüzde 18,33'ten yüzde 18,47'ye çıktı.
5 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre, ekim ayında enflasyon aylık yüzde 2,88 olarak açıklanmıştı. Kasım ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte, memur ve emekli zammında belirleyici olan 5 aylık enflasyon farkı da belli oldu.
Buna göre; Aylık enflasyon temmuz ayı için yüzde 3,32, ağustos ayı için 2,47, eylül ayı için 2,97, ekim ayı için 2,88 ve kasım ayı için de yüzde 2,24 olarak açıklandı.