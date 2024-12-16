Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle birçok ilde okullar tatil edildi. Öğrenciler ve veliler "Yarın okullar tatil mi?" sorusunun yanıtını merak ediyor. Meteorolojik uyarılar doğrultusunda, kar yağışının etkili olduğu bölgelerde eğitime ara verildi. Peki Artvin, Rize, Çorum, Bolu’da yarın okullar tatil mi? Valilikten son dakika kar tatili açıklaması geldi mi?
Kış aylarında etkili olan kar yağışı ve buzlanma, öğrencilerin okula ulaşımını zorlaştırabilir. Bu nedenle, birçok ilde eğitime ara verilmesi kararı alınmakta. Bugün okulların tatil edildiği iller arasında Artvin, Rize, Çorum, Bolu yer aldı. Peki Artvin, Rize, Çorum, Bolu’da yarın okullar tatil mi? Valilikten son dakika kar tatili açıklaması geldi mi?
Artvin’de yarın okullar tatil mi?
Artvin il merkezi ile Şavşat ve Yusufeli’de bugün okullar tatil edilmişti. Öğrenci ve veliler yarın okul tatili olup olmadığını merak ediyor. Artvin Valiliğinden 17 Aralık Salı günü okulların tatil edilip edilmediğine ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.
Şavşat Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Meteoroloji İl Müdürlüğünden alınan değerlendirmelere göre, ilçede yoğun yağış ve buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanabileceğine işaret edilerek, şu ifadelere yer verildi: "Öğrencilerimizin güvenliği için oluşabilecek riskler nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezinde 16 Aralık Pazartesi günü eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir."
Yusufeli Kaymakamlığı da ilçede devam eden olumsuz hava koşulları sonucunda ulaşımda yaşanabilecek aksamalar nedeniyle yarın ilk ve orta dereceli okullar ile halk eğitim merkezinde eğitim öğretime ara verildiğini açıkladı. Her iki ilçede kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personelin de aynı tarihte izinli sayılacağı kaydedildi.
Rize’de yarın okullar tatil mi?
Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde bugün okullar tatil edildi. Çamlıhemşin Kaymakamlığından 17 Aralık Salı günü okul tatiline ilişkin bir açıklama henüz gelmedi.
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde kar ve buzlanma nedeniyle eğitime ara verildi. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "İlçemizdeki olumsuz hava koşulları nedeni ile 16 Aralık Pazartesi günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilecektir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel de idari izinli sayılacaktır."
Çorum’da yarın okullar tatil mi?
Kar yağışı nedeniyle Bayat ilçesinde bugün okullar tatil edildi. Bayat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yarın yani 17 Aralık Salı günü için kar tatiline yönelik bir açıklama yapmadı.
Çorum'da kar yağışı nedeniyle Bayat ilçesinde okullar tatil edildi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ilçede kar yağışının etkili olduğu bildirildi. Olumsuz hava şartları yüzünden Bayat ilçesindeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitime pazartesi günü bir gün ara verildiği belirtildi. Öte yandan akşam saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle ilçe merkezi beyaza büründü.
Bolu’da yarın okullar tatil mi?
Göynük, Mudurnu, Seben ve Kıbrıscık’ta yarın okul tatiline ilişkin henüz Bolu Valiliğinden açıklama gelmedi.
Göynük, Mudurnu, Seben ve Kıbrıscık’ta bugün okullar tatil edilmişti. Bolu'da, Göynük, Mudurnu, Seben ve Kıbrıscık ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Bolu Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bolu'da etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Göynük, Mudurnu, Seben ve Kıbrıscık ilçelerinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kursları dahil) 16 Aralık Pazartesi günü eğitim öğretime 1 gün ara verildiği belirtildi. Açıklamada, söz konusu ilçelerde bulunan kurumlarda görevli hamile, engelli, çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden anneler ve kronik rahatsızlığı bulunan personelin aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.