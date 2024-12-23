TÜRK-İŞ, asgari ücret için yüzde 45 enflasyon ve yüzde 20 refah payı eklenerek 29.583 TL talep ettiklerini duyurmuştu. Ancak, işveren tarafını temsil eden TİSK’in henüz net bir teklif sunmadığı belirtiliyor. Asgari ücret zam oranının 4. toplantı sonrasında açıklanması bekleniyor. Peki asgari ücret zam görüşmeleri 4. toplantı ne zaman, bugün mü?