ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA! İlk tahminler netleşti: Asgari ücret 2025 zam oranı ne kadar olacak? Brüt-Net hesabı...

2024 yılının Ocak ayında asgari ücret yüzde 49 artışla net 17.002 TL'ye yükseldi. Ocak 2025'te yapılacak zamla birlikte asgari ücretin yeniden artacak. Aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 6 aylık enflasyon verilerini dikkate alarak yeni ücreti belirleyecek. Piyasa ve hükümetin yıl sonu enflasyon beklentileri doğrultusunda, asgari ücretin 2025'te net 22.000 TL seviyelerine çıkabileceği öngörülüyor. Peki yeni asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak?
Asgari ücret Ocak zammı için belirleyici olacak enflasyon oranına dair beklentiler açıklanmaya başladı. Çeşitli kurumların yayımladığı enflasyon tahminleri, yeni asgari ücretin belirlenmesinde kritik rol oynayacak. Peki asgari ücret ne kadar olacak? İşte yeni brüt ve net asgari ücret hesaplama tablosu...
2025 yılı asgari ücret zammı için beklentiler ve veriler netleşmeye başlıyor. Ocak ayında uygulanacak zamla ilgili süreç hızla yaklaşırken, milyonlarca çalışanın maaşına yapılacak artış da merak konusu.
Hem memurlar hem de emekliler için belirleyici olan enflasyon oranları, asgari ücretin de geleceğini şekillendiren en önemli faktörlerden biri olarak öne çıkıyor. Çeşitli kurumların yayımladığı enflasyon tahminleri, zam oranları hakkında ipuçları verirken, piyasada asgari ücretin ne kadar artacağına dair tahminler de yavaş yavaş şekilleniyor.
Asgari ücret belirlenirken, özellikle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) ve diğer finansal kurumların enflasyon beklentileri dikkate alınıyor. Piyasa katılımcıları anketlerine göre 2024 yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 43,14 civarında şekilleniyor.
Ayrıca, 2025 yılı için öngörülen enflasyon oranı yüzde 27,49, 2026 yılı için ise yüzde 18,38 olarak tahmin ediliyor. Bu oranlar, asgari ücretin ne kadar artacağına dair önemli ipuçları sağlıyor.
Bunun yanında, 2025-2027 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Program’da (OVP) da yıl sonu enflasyon beklentileri revize edilerek açıklanmış durumda. OVP’ye göre 2024 yılı için enflasyon oranı yüzde 41,5 olarak öngörülüyor.
Bu tahminler doğrultusunda, 2025 yılı asgari ücret zammının nasıl şekilleneceği konusunda yapılan hesaplamalar, brüt ve net ücretlerde önemli bir artış olabileceğini gösteriyor.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, her yıl Aralık ayında toplanarak işçi ve işveren temsilcileriyle birlikte yeni asgari ücreti belirliyor. Komisyonda, işçi kesimini 5 kişi, işveren tarafını da 5 kişi temsil ederken, hükümet de 5 temsilciyle hakem rolünde bulunuyor. En az dört toplantı yapılarak asgari ücretin belirlenmesi sürecinde ekonomik gelişmeler, geçim endeksleri ve enflasyon oranları dikkate alınıyor. 2025 yılı için yapılacak toplantılarda da bu parametreler ışığında yeni asgari ücret belirlenecek.
Merkez Bankası ve çeşitli finansal kuruluşların beklentileri doğrultusunda yapılan hesaplamalar, asgari ücretin 2025 yılı Ocak ayında brüt 30.000 TL’ye, net olarak ise 25.000 TL’ye çıkabileceğini öngörüyor.
2025 yılı asgari ücret zammına ilişkin tahminler, enflasyon beklentileri ve ekonomik göstergeler doğrultusunda netleşirken, çeşitli hesaplamalar üzerinden yeni asgari ücret oranları da ortaya çıkıyor.
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Aralık ayında yapacağı toplantılarla yeni zammı belirleyecek. Ancak tahminler şimdiden yapılmaya başlandı. İşte 2025 yılı için öngörülen asgari ücret artışlarına dair örnek hesaplamalar:
1. Enflasyon Beklentisine Göre Hesaplama (TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi - %43,14 Enflasyon)
Merkez Bankası’nın Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre, 2024 yılı sonu enflasyon beklentisi yüzde 43,14. Bu oran üzerinden yapılan hesaplamalar sonucunda, asgari ücretin 2025 Ocak ayında şu şekilde olacağı öngörülüyor:
Brüt Asgari Ücret: 28.631,58 TL
SGK Primi (%14): 4.008,42 TL
İşsizlik Sigortası Primi (%1): 286,31 TL
Kesintiler Toplamı: 4.294,73 TL
Net Asgari Ücret: 24.336,84 TL
2. Orta Vadeli Program (OVP) Verilerine Göre Hesaplama (%41,5 Enflasyon Tahmini)
2025-2027 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Program’a (OVP) göre, 2024 yılı enflasyon oranı yüzde 41,5 olarak revize edilmiş durumda. Bu oran doğrultusunda asgari ücret hesaplaması şu şekildedir:
Brüt Asgari Ücret: 28.303 TL
SGK Primi (%14): 3.962,42 TL
İşsizlik Sigortası Primi (%1): 283,03 TL
Kesintiler Toplamı: 4.245,45 TL
Net Asgari Ücret: 24.058 TL
3. Anadolu Ajansı (AA) Anketine Göre Hesaplama (%42,64 Enflasyon Tahmini)
Anadolu Ajansı’nın anketine göre 2024 yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 42,64 olarak belirlenmiş durumda. Bu beklenti doğrultusunda yapılan hesaplamada asgari ücretin şu şekilde olacağı tahmin ediliyor:
Brüt Asgari Ücret: 28.531,57 TL
SGK Primi (%14): 3.994,39 TL
İşsizlik Sigortası Primi (%1): 285,31 TL
Kesintiler Toplamı: 4.279,7 TL
Net Asgari Ücret: 24.251,83 TL
4. Ortalama Enflasyon Beklentisine Göre Hesaplama (Ortalama %42,42 Enflasyon)
Farklı kaynaklardan gelen enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 42,42 olarak alındığında, asgari ücret şu şekilde hesaplanıyor:
Brüt Asgari Ücret: 28.487,56 TL
SGK Primi (%14): 3.988,26 TL
İşsizlik Sigortası Primi (%1): 284,87 TL
Kesintiler Toplamı: 4.273,13 TL
Net Asgari Ücret: 24.214,42 TL
5. Yüzde 50 Zam Senaryosuna Göre Hesaplama
Eğer 2025 yılı Ocak ayında asgari ücrete yüzde 50 zam yapılırsa, asgari ücretin nasıl değişeceği şu şekilde hesaplanıyor:
Brüt Asgari Ücret: 30.003,75 TL
SGK Primi (%14): 4.200,52 TL
İşsizlik Sigortası Primi (%1): 300,03 TL
Kesintiler Toplamı: 4.500,55 TL
Net Asgari Ücret: 25.503,18 TL
Son 10 Yıldaki Asgari Ücret Değişimi
Asgari ücretin yıllar içerisindeki değişimi incelendiğinde, özellikle son yıllarda önemli artışlar yaşandığı görülüyor. İşte son 10 yıldaki asgari ücretin brüt ve net değerleri:
2014 Ocak: Brüt 1.071 TL, Net 846 TL
2015 Ocak: Brüt 1.201,50 TL, Net 949,07 TL
2016 Ocak: Brüt 1.647 TL, Net 1.300,99 TL
2017 Ocak: Brüt 1.777,50 TL, Net 1.404,06 TL
2019 Ocak: Brüt 2.558,40 TL, Net 2.020,90 TL
2021 Ocak: Brüt 3.577,50 TL, Net 2.825,90 TL
2023 Ocak: Brüt 10.008 TL, Net 8.506,80 TL
2024 Ocak: Brüt 20.002,50 TL, Net 17.002,12 TL