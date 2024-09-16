ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA! İlk tahminler netleşti: Asgari ücret 2025 zam oranı ne kadar olacak? Brüt-Net hesabı...

Hem memurlar hem de emekliler için belirleyici olan enflasyon oranları, asgari ücretin de geleceğini şekillendiren en önemli faktörlerden biri olarak öne çıkıyor. Çeşitli kurumların yayımladığı enflasyon tahminleri, zam oranları hakkında ipuçları verirken, piyasada asgari ücretin ne kadar artacağına dair tahminler de yavaş yavaş şekilleniyor.