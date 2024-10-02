ASGARİ ÜCRET ZAM HESABI ÇIKTI! Enflasyon ile refah payı ile yeni tahmin: OVP ve TÜFE rakamları sonrası...

2025 yılına yaklaşırken, özel sektörde çalışan yaklaşık 8 milyon asgari ücretli yeni maaşlarını merakla bekliyor. Şu anda net 17 bin 2 TL, brüt 20 bin 2 TL olan asgari ücret, 1 Ocak itibarıyla yapılacak zamla güncellenecek. Aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapacağı görüşmeler sonucunda yeni ücret belirlenecek. Bu süreçte, enflasyon oranları ve ekonomik göstergeler zammın belirlenmesinde önemli rol oynayacak.