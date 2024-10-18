ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM YAPILACAK? BEKLENTİSİ VE TAHMİNLERİ

2025 asgari ücret zammı için geri sayım başladı. Yeni asgari ücret zam oranı henüz resmi olarak açıklanmamış olsa da, ekonomistler ve işçi sendikaları tarafından farklı tahminler yapılmaktadır. Genel olarak, asgari ücretin enflasyon oranının üzerinde artması beklenmekte ve böylece işçilerin alım gücünün korunması amaçlanmaktadır.

2025 asgari ücret beklentileri, Orta Vadeli Program (OVP) çerçevesinde yıl sonu enflasyon beklentilerine göre şekillenmeye başladı. 2025 asgari ücreti toplantı tarihi yalaşırken, yaklaşık 8 milyon asgari ücretli çalışanı yakından ilgilendiren 2025 Ocak ayı asgari ücret tablosu, son dönemde paylaşılan ekonomik veriler ve zam oranlarıyla gündemde. Peki yeni asgari ücret ne kadar olacak? 2025 asgari ücret zammı yüzde kaç olacak? İşte asgari ücret zammı son dakika gelişmesi.











