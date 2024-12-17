Asgari ücret zammında geri sayım sürüyor. 2025 yılında asgari ücret ne kadar olacağına ilişkin pazarlık masası devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek çalışanların ve emeklinin her zaman yanında olduklarını belirterek, aylık ve ücretlerde enflasyonun üzerinde artış yapıldığını ifade etti. İşte yüzde 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 zam gelmesi durumunda ortaya çıkan 2025 Ocak asgari ücret maaş tablosu.
Asgari ücret zammı için pazarlar devam ederken, 2025 yılı için asgari ücretin ne kadar olacağı hakkında kesin bir bilgi henüz açıklanmış değil. Türkiye'de asgari ücret, her yıl Aralık ayında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından sağlanan yeni tutarlarla belirleniyor ve bu süreçte işçi ve işveren tarafları arasında pazarlıklar yürütülüyor.
Asgari ücret zammı son durum nedir?
Asgari ücret toplantısında 2. görüşme geride kaldı. Gözler Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 3. toplantısında. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3. toplantısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde 19 Aralık Perşembe günü yapılacak.
2025 yılı için asgari asgari ücret, ekonomik göstergeler, enflasyon oranları, yaşam maliyeti ve diğer faktörlerin göz önünde bulundurularak karar verilecek. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TBMM Genel Kurulu'nda Ticaret ve Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 2025 yılı bütçelerine ilişkin sunum yaptı.
Asgari ücret zammı enflasyon üzerinde mi olacak?
Bakan Şimşek’in değindiği konulardan biri de milyonlarca çalışanın hayatını doğrudan ilgilendiren 2025 yılında uygulanacak asgari ücret oldu. Mehmet Şimşek çalışanların ve emeklinin her zaman yanında olduklarını belirterek, aylık ve ücretlerde enflasyonun üzerinde artış yapıldığını ifade etti.
Bakan Mehmet Şimşek, Çalışanlarımızı, emeklilerimizi enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz. Bu programda da hedefimiz bu yönde, değişmedi." dedi.
Bakan Şimşek, yüzde 45’lik yıl sonu enflasyon hedefi üzerinden en düşük memur maaşının yüzde 78 arttığını ve bunun enflasyonun 1,7 katına karşılık geldiğini söyledi. Şimşek en düşük emekli aylığının ise yüzde 68 arttığını ve bunun da enflasyonun 1,5 katına karşılık geldiğini ifade etti.
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Asgari Ücret Komisyonu’nun üçünü toplantısında somutlaşması beklenen 2025 asgari ücretine ilişkin ise umutları artıran bir beyanda bulundu. Şimşek en düşük memur ve en düşük emekli maaşı örneklerinin ardında “Asgari ücret de muhtemelen enflasyonun üzerinde seyredecek” değerlendirmelerinde bulundu.
2025 asgari ücret zammı ne kadar olacak?
Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) göre; Türkiye’de 6,6 milyon kişi asgari ücretle çalışıyor. Bu da çalışanların yüzde 40’ına tekabül ediyor. Yani 10 kişiden 4’ü asgari ücretle çalışıyor.
Ocak 2025'te yürürlüğe girecek ve ilk olarak Şubat 2025'te hesaplara geçecek 2025 asgari ücret zammı için görüşmeler sürüyor. Asgari Ücret Komisyonu 16 Aralık’ta ikinci toplantısını gerçekleştirdi. İşçi kesimini temsilen masada bulunan Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, toplantı sonrası yaptığı açıklamada sürecin üçüncü toplantıda neticeleneceğini umduğunu belirtti. Ağar, ‘geçinilecek ücret’ talep ettiklerini ifade etti.
2025 asgari ücret enflasyon zammı ne kadar olacak?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 2024 yıl sonu enflasyon hedefi yüzde 44. 2025 yıl sonu enflasyon hedefi ise yüzde 21.
Ancak kasım enflasyon verileriyle birlikte 2024 hedefinin tutmayacağı hemen hemen kesinleşti. Aralık enflasyonu yüzde 2 çıkarsa, yıl sonu enflasyonun yüzde 45.70, yüzde 2.5 olursa yüzde 46.40 ve yüzde 3 çıkarsa yüzde 47.20 olacak.
17 bin 2 lira olarak uygulanan mevcut asgari ücrete yüzde 45 zam gelirse asgari ücret 2025 yılında 24 bin 653 lira olur. Asgari ücret zammı yüzde 46 olursa yeni yılda asgari ücret net 24 bin 823 lira, yüzde 47 olursa net 24 bin 993 lira, yüzde 48 olursa net 25 bin 163 lira, yüzde 49 olursa net 25 bin 333 lira ve yüzde 50 olursa 25 bin 503 lira lira uygulanacak.
Yüzde 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 zam gelirse 2025 Ocak asgari ücret maaş tablosu
Asgari ücrete yüzde 33 zam gelirse 2025 yılı net asgari ücret: 22 bin 613 TL
Asgari ücrete yüzde 34 zam gelirse 2025 yılı net asgari ücret: 22 bin 783 TL
Asgari ücrete yüzde 35 zam gelirse 2025 yılı net asgari ücret: 22 bin 952 TL
Asgari ücrete yüzde 36 zam gelirse 2025 yılı net asgari ücret: 23 bin 122 TL
Asgari ücrete yüzde 37 zam gelirse 2025 yılı net asgari ücret: 23 bin 292 TL
Asgari ücrete yüzde 38 zam gelirse 2025 yılı net asgari ücret: 23 bin 462 TL
Asgari ücrete yüzde 39 zam gelirse 2025 yılı net asgari ücret: 23 bin 632 TL
Asgari ücrete yüzde 40 zam gelirse 2025 yılı net asgari ücret: 23 bin 802 TL olacak.