Asgari ücret zammı ile son dakika değişecek: İşte yeni zamla artan sosyal yardım ödemeleri

Toplumun tamamını doğrudan ve dolaylı olarak etkileyen asgari ücret zammı için kritik süreçte sona yaklaşıldı. Bugün gerçekleştirilecek toplantıda işçi ve işveren taraflarının talep ettiği zam oranları ile rakamlar masaya yatırılacak. Asgari ücrette yapılacak artış, milyonlarca kişinin gelirini doğrudan etkilerken, birçok ödeme ve ücrette de zamları beraberinde getirecek. İşte zamdan etkilenecek kalemlerden bazıları...

1 /13 Asgari ücret zammının belirlenmesi için kritik süreç devam ediyor. Bugün gerçekleştirilecek toplantıda işçi ve işveren taraflarının talep ettiği zam oranları masaya getirilecek. Tarafların yapacağı pazarlıklarla zam oranının netleşmesi ve kamuoyuna açıklanması bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, asgari ücretin önümüzdeki hafta kesinleşeceğini ifade etmişti. Zammın belirlenmesiyle milyonlarca çalışanı etkileyen asgari ücret yeni dönemde yürürlüğe girecek.

2 /13 ASGARİ ÜCRETLE NELER DEĞİŞECEK? Asgari ücrete yapılacak zamla birlikte asgari ücretlinin kıdem tazminatı, en düşük, yüksek işsizlik maaşı, GSS primi, isteğe bağlı sigorta primi, BAĞ-KUR primi, Bireysel Emeklilik Sistemi kesintisi, ev hizmetinde çalışanların primleri, doğum-askerlik-avukatlık stajı-doktora vs... borçlanmaları ve stajyer maaşları değişecek.

3 /13 ZAM ORANI NE OLACAK? Zam oranına ilişkin olarak uzman, ekonomist, işçi tarafının farklı farklı tahminleri bulunuyor. Genel manada yüzde 25'ten başlayıp oluşması beklenen yüzde 45 civarındaki enflasyon oranı ve refah payının eklenmesiyle birlikte zammın yapılması tahmin ediliyor.

4 /13 Net bir zam oranını tahmin etmek oldukça zor ve uzmanlar geniş bir aralıkta tahmin belirtme yöntemini kullanarak ihtimal artırarak oran tutturmaya çalışıyor.

5 /13 TAHMİNLER GERÇEKLEŞİRSE ASGARİ ÜCRET NE OLUR? Asgari ücrete yüzde 25 zam yapılsa 21 bin 252 lira, yüzde 30 zam yapılsa 22 bin 102 lira, yüzde 40 zam olsa 23 bin 802 lira, yüzde 45 zam yapılsa 24 bin 652 lira yüzde 50 zam olursa 25503 lira ediyor.

6 /13 Asgari ücret zammıyla birlikte birçok ödeme kalemi de değişecek. Yeni asgari ücret oranlarına göre güncellenen rakamlar şu şekilde: Asgari Ücret (Net) Mevcut: 17.002 TL %25 zam: 21.252,50 TL %30 zam: 22.102,60 TL %35 zam: 22.952,70 TL %40 zam: 23.802,80 TL %50 zam: 25.503 TL

7 /13 Asgari Ücret (Brüt) Mevcut: 20.002,18 TL %25 zam: 25.002,73 TL %30 zam: 26.002,83 TL %35 zam: 27.002,94 TL %40 zam: 28.003,05 TL %50 zam: 30.003,27 TL

8 /13 Kıdem Tazminatı (Yıllık) Mevcut: 20.002,18 TL %25 zam: 25.002,73 TL %30 zam: 26.002,83 TL %35 zam: 27.002,94 TL %40 zam: 28.003,05 TL %50 zam: 30.003,27 TL

9 /13 İşsizlik Maaşı (En Düşük) Mevcut: 7.940,33 TL %25 zam: 9.925,41 TL %30 zam: 10.322,43 TL %35 zam: 10.719,45 TL %40 zam: 11.116,46 TL %50 zam: 11.910,50 TL

10 /13 İşsizlik Maaşı (En Yüksek) Mevcut: 15.880,66 TL %25 zam: 19.850,83 TL %30 zam: 20.644,86 TL %35 zam: 21.438,89 TL %40 zam: 22.232,92 TL %50 zam: 23.820,99 TL

11 /13 GSS Primi (Günlük) Mevcut: 60,08 TL %25 zam: 75,01 TL %30 zam: 78,01 TL %35 zam: 81,01 TL %40 zam: 84,12 TL %50 zam: 90,12 TL

12 /13 GSS Primi (Yıllık) Mevcut: 7.200,72 TL %25 zam: 9.000,90 TL %30 zam: 9.720,97 TL %35 zam: 10.441,04 TL %40 zam: 10.961,10 TL %50 zam: 10.813 TL